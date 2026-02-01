La ciudad autónoma de Ceuta arranca el mes de febrero con una jornada de transición hacia la estabilidad. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tras un inicio de madrugada marcado por la nubosidad, el sol ganará protagonismo a medida que avance el día, permitiendo disfrutar de un domingo agradable.

Evolución del cielo: de las nubes a la calma

El panorama del cielo en Ceuta seguirá una tendencia clara hacia la apertura de claros:

• Madrugada (hasta las 06:00): Cielos muy nubosos que podrían haber dejado alguna humedad residual.

• Mañana y tarde (hasta las 18:00): La nubosidad disminuirá drásticamente, dejando paso a un ambiente con pocas nubes y amplios periodos de sol.

• Noche: Al finalizar la jornada, aparecerán algunas nubes altas que no empañarán la sensación de buen tiempo, cerrando un domingo tranquilo.

Temperaturas y viento

En el apartado térmico, Ceuta experimentará un ligero ascenso en las máximas, manteniendo la suavidad habitual de la zona:

• Temperatura Máxima: Los termómetros alcanzarán los 19 grados, un valor ligeramente superior al de ayer sábado.

• Temperatura Mínima: Se mantendrá estable en torno a los 14 grados, sin grandes oscilaciones térmicas durante la noche.

• Viento: Soplarán ligeras brisas de dirección oeste (poniente), lo que contribuirá a una buena visibilidad y a que la sensación térmica sea muy agradable en las horas centrales del día.