El Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas este domingo 1 de febrero para un derbi madrileño con mucho en juego en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El Real Madrid, bajo la batuta de Álvaro Arbeloa, llega en un momento dulce y acecha el liderato del FC Barcelona, situándose a tan solo un punto de la cabeza tras sus últimas victorias.

Por su parte, el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez llega al coliseo blanco con la necesidad de revertir una racha negativa, tras encadenar tres derrotas consecutivas, incluyendo su reciente eliminación en la Copa del Rey.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Real Madrid – Rayo

El encuentro entre el conjunto blanco y el equipo franjirrojo se disputa esta tarde y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 14:00 horas (peninsular).

• Canal TV: DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar y 113 de Orange).

• Online: Seguimiento minuto a minuto con toda la previa, alineaciones y crónicas a través de as.com.

Así llegan ambos equipos al derbi madrileño

El Real Madrid llega con la moral alta tras su compromiso europeo en la Champions League contra el Benfica de José Mourinho. En la competición doméstica, los blancos ocupan la 2ª posición y han mostrado una solidez defensiva y una pegada renovada que les permite soñar con el título liguero.

El Rayo Vallecano se presenta en Chamartín con el recuerdo del empate a cero logrado en Vallecas en la primera vuelta, aunque su presente es más complicado. Situados en la zona media de la clasificación, los vallecanos necesitan recuperar la solidez tras encajar seis goles en sus últimos dos partidos de liga ante Celta y Osasuna.

Posibles alineaciones

• Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Ferland Mendy; Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

• Rayo Vallecano: Batalla; Andrei Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón; Jorge de Frutos, Álvaro García y Camello.