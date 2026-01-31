El sorteo ordinario de la Lotería Nacional correspondiente a este sábado 31 de enero de 2026 ya ha repartido sus premios oficiales entre los participantes de toda España.



Premios principales

Primer premio: 37.376 — Dotado con 600.000 € por serie (60.000 € por décimo).

Segundo premio: 18.699 — Dotado con 120.000 € por serie (12.000 € por décimo).

🔢 Otras extracciones premiadas

Extracciones de cuatro cifras (premios de 1.500 € por serie / 150 € por décimo):

7150, 9554, 8303, 3785.

Extracciones de tres cifras (premios de 300 € por serie / 30 € por décimo):

024, 003, 461, 346, 535, 875, 488, 952, 266, 888.

Extracciones de dos cifras (premios de 120 € por serie / 12 € por décimo):

65, 63, 87, 14, 09, 38, 66, 81, 12.

Reintegros:

0, 6, 9 — otorgando 6 € por cada décimo con esa terminación.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse en cualquier administración de lotería autorizada. Los premios de importes inferiores a 2.000 € se pagan directamente en puntos de venta, mientras que los importes mayores se gestionan en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el décimo fue adquirido online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: El siguiente sorteo de Lotería Nacional se celebrará el jueves 5 de febrero de 2026, seguido del sorteo ordinario del sábado 7 de febrero de 2026.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales oficiales.