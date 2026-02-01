El estadio Benito Villamarín abre sus puertas este domingo 1 de febrero para un duelo de históricos con objetivos renovados en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El Real Betis, firme en su lucha por consolidarse en los puestos europeos, recibe a un Valencia CF que llega en su mejor momento de la temporada tras encadenar dos victorias consecutivas.

El equipo de Manuel Pellegrini busca recuperar la regularidad en esta segunda vuelta, mientras que los de Rubén Baraja quieren demostrar que su mejoría no es un espejismo y seguir escalando posiciones para alejarse definitivamente del peligro.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Betis – Valencia

El encuentro entre béticos y valencianistas se disputa esta tarde y estas son las opciones para seguirlo en directo:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 16:15 horas (peninsular).

• Canal TV y Streaming: Se puede ver en exclusiva a través de Movistar Plus+.

• Online: Seguimiento minuto a minuto con toda la actualidad del choque en las principales webs deportivas.

El análisis: Europa contra la racha «ché»

El Real Betis llega al partido en la 6ª posición, empatado a puntos con el Celta de Vigo. Tras un inicio de segunda vuelta con luces y sombras (una victoria y una derrota), los verdiblancos necesitan hacerse fuertes en casa para no perder el tren de la zona alta, especialmente con el Espanyol y el Villarreal en el punto de mira. La magia de Isco y la solidez del bloque de Pellegrini serán las armas principales ante su afición.

Por su parte, el Valencia CF aterriza en Sevilla con la moral por las nubes. Después de una primera vuelta crítica, el conjunto che ha firmado un pleno en la segunda vuelta con victorias ante Getafe y Espanyol. Este «nuevo» Valencia, más goleador y aguerrido, afronta en el Villamarín su verdadera prueba de fuego para confirmar que el equipo ha dejado atrás los fantasmas del descenso.

Alineaciones probables

• Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Perraud; Marc Roca, Johnny Cardoso, Fornals; Isco, Ez Abde y Vitor Roque.

• Valencia CF: Mamardashvili; Thierry Rendall, Tárrega, Mosquera, José Gayà; Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Luis Rioja, Fran Pérez y Hugo Duro.