El estadio de San Mamés se viste de gala este domingo 1 de febrero para acoger el partido más esperado del norte: el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad. En esta jornada 22 de LaLiga EA Sports, ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones en una zona media-alta de la tabla sumamente apretada.

La pasión de «La Catedral» será el escenario de un duelo de estrategias donde el orgullo regional y los objetivos europeos se dan la mano en el horario estelar del domingo.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Athletic – Real Sociedad

El derbi se disputa esta noche y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (peninsular).

• Canal TV: M+ LaLiga TV (Movistar), DAZN LaLiga y DAZN España.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Cobertura minuto a minuto con toda la previa y crónicas en las principales webs deportivas.

El análisis: Un derbi de máxima igualdad

El Athletic Club llega a la cita en la 14ª posición con 24 puntos. Los leones han mostrado su mejor cara en San Mamés, donde han logrado 5 de sus 7 victorias totales esta temporada. El equipo de Ernesto Valverde buscará mejorar su solidez defensiva (30 goles encajados) para frenar el talento ofensivo de los donostiarras y regalar una alegría a su afición tras los últimos compromisos ante Sevilla y Mallorca.

Por su parte, la Real Sociedad ocupa la 8ª posición con 27 puntos. El conjunto de Imanol Alguacil presenta un equilibrio perfecto en su balance goleador (29 a favor y 29 en contra) y llega con la moral reforzada tras medirse a rivales de la talla del FC Barcelona. Aunque sus registros como visitantes son discretos (2 victorias fuera de casa), un derbi es un escenario donde las estadísticas suelen quedar en un segundo plano frente a la intensidad del juego.

Alineaciones probables

• Athletic Club: Julen Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams y Gorka Guruzeta.

• Real Sociedad: Remiro; Jon Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Luka Sučić, Sergio Gómez; Take Kubo, Brais Méndez y Mikel Oyarzabal.