El Estadio Coliseum se prepara para un duelo de necesidades opuestas este domingo 1 de febrero en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El Getafe CF, que merodea peligrosamente la zona de descenso, recibe a un RC Celta de Vigo que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada, instalado con firmeza en la lucha por los puestos europeos.

El conjunto azulón busca desesperadamente hacer de su estadio un fortín para alejarse del pozo, mientras que los vigueses, letales lejos de Balaídos, quieren seguir sumando para presionar a los equipos que ocupan plazas de competición continental.

Horario y canal de televisión para ver hoy el Getafe – Celta

El choque entre madrileños y gallegos se disputa esta tarde y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026.

• Hora: 18:30 horas (peninsular).

• Canal TV: M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange) y M+ LaLiga TV 2.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Cobertura con estadísticas en tiempo real y toda la actualidad en las principales plataformas deportivas.

El análisis: El muro de Bordalás frente al ataque celeste

El Getafe CF llega en la 17ª posición con 22 puntos. El equipo de José Bordalás sigue fiel a su estilo combativo, pero la falta de pegada (solo 16 goles a favor) está lastrando sus resultados. Como locales, han sumado 3 victorias, y necesitan mejorar esa faceta ante un rival que no perdona los errores defensivos. Tras medirse al Girona y al Valencia, este partido es clave antes de afrontar sus duelos contra Alavés y Villarreal.

Por su parte, el RC Celta ocupa la 7ª posición con 32 puntos, a un paso de los puestos de Europa League. Los de Claudio Giráldez son uno de los mejores visitantes del campeonato, habiendo logrado 5 victorias fuera de casa. Con un balance goleador positivo (29 a favor y 23 en contra), el equipo vigués llega con la confianza alta tras sus últimos compromisos ante Real Sociedad y Rayo Vallecano.

Alineaciones probables

• Getafe CF: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Carles Pérez, Álex Sola; Bertuğ Yıldırım y Borja Mayoral.

• RC Celta: Vicente Guaita; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Williot Swedberg y Borja Iglesias.