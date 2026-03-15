La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada marcada por la inestabilidad inicial en la ciudad autónoma, con precipitaciones débiles de madrugada que darán paso a cielos despejados durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que alcanzarán los 18 grados.

La ciudad de Ceuta afronta este domingo, 15 de marzo, una jornada meteorológica de transición. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el escenario climático estará condicionado por la presencia de nubosidad y precipitaciones de carácter leve durante las primeras horas del día, evolucionando hacia una estabilidad atmosférica mucho más acusada conforme avance la tarde.

Evolución de la nubosidad y las precipitaciones

El pronóstico para hoy contempla cielos nubosos con lluvia escasa desde la madrugada hasta las 06:00 horas. Durante este primer tramo del domingo, se producirán lloviznas débiles, especialmente concentradas en el inicio de la jornada. Según los registros oficiales, se espera una acumulación de apenas 0.1 litros por metro cuadrado en torno a las 01:00 horas.

A partir de la mañana, la nubosidad tenderá a disiparse progresivamente. La AEMET prevé que el territorio ceutí pase a un escenario de pocas nubes, situación que se mantendrá estable hasta bien entrada la tarde. El día concluirá con un ambiente despejado y sin nubes al final de la jornada, eliminándose por completo cualquier probabilidad de lluvia para la noche.

Temperaturas y régimen de vientos

En lo que respecta a los valores térmicos, los termómetros en Ceuta no experimentarán cambios significativos en comparación con los registros de la jornada de ayer. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados, si bien la sensación térmica podría elevarse hasta los 19 grados en las horas centrales del día.

Por su parte, el régimen de vientos será de carácter moderado a suave. Se experimentarán vientos flojos de dirección oeste, lo que contribuirá a la sensación de estabilidad tras el cese de las precipitaciones matinales.