El tenista murciano cede su imbatibilidad en la presente temporada tras caer ante el ruso en dos sets (6-3 y 7-6). Daniil Medvedev se medirá este domingo a Jannik Sinner por el título, mientras que el número uno del mundo pone fin a una secuencia de 16 victorias consecutivas.

La trayectoria inmaculada de Carlos Alcaraz en este inicio de 2026 ha encontrado su fin en el desierto californiano. En un duelo de alto voltaje que se prolongó durante una hora y 37 minutos, Daniil Medvedev logró imponerse al español con un tanteo de 6-3 y 7-6(3), convirtiéndose en el primer jugador capaz de batir al murciano en el presente curso.

Con este resultado, el moscovita se toma su particular revancha tras haber caído ante el de El Palmar en las finales de 2023 y 2024. Alcaraz, por su parte, ve interrumpida una racha histórica de 34 triunfos en superficie dura al aire libre, igualando la marca que ostentaba la leyenda estadounidense Pete Sampras.

Un inicio condicionado por el dominio ruso

Medvedev saltó a la pista central de Indian Wells con una determinación absoluta. Dominando desde la línea de fondo y castigando con golpes profundos, el ruso logró un parcial de salida de 4-1 en apenas 20 minutos. Durante el sexto juego, Alcaraz protagonizó una de las imágenes del partido al perder una zapatilla en pleno punto, una anécdota que reflejó la incomodidad del número uno mundial en los primeros compases.

Desde el banquillo, su entrenador, Samuel López, intentaba reconducir la situación: «Irás a más. Puedes cambiar un poco la velocidad», le instaba el técnico alicantino. Pese a que Carlitos dejó para la videoteca una derecha en carrera que arrancó los aplausos de su propio rival, Medvedev cerró la primera manga con autoridad.

Tensión en el segundo set y muerte súbita

El segundo parcial mostró una versión más combativa del español. Bajo la atenta mirada de celebridades como el baloncestista Jimmy Butler y la actriz Charlize Theron, Alcaraz logró romper el servicio de su oponente para situarse con un 3-1 a favor. Sin embargo, la alegría fue efímera; Medvedev devolvió el break de inmediato aprovechando las dudas del murciano.

El desenlace llegó al punto crítico con el 5-4 a favor de Alcaraz. El español dispuso de dos pelotas de set para forzar la tercera manga, pero el servicio de Medvedev neutralizó ambas oportunidades. Tras recibir una amonestación por tiempo por parte del juez de silla Mohamed Lahyani, la resolución se trasladó al tie-break, donde el moscovita se mostró más sólido para cerrar el encuentro.

Balance y próxima cita: el Miami Open

Carlos Alcaraz abandona Indian Wells con los 400 puntos cosechados en la edición anterior, lo que le permite mantener su pulso en la cima del ranking ATP. «Ya no tendrá que jugar con la presión de seguir invicto», señalan desde su entorno técnico, enfocando ya el próximo gran objetivo: el Miami Open.

Por su parte, Daniil Medvedev certifica con este triunfo su regreso al ‘top 10’ del circuito masculino y buscará este domingo coronarse ante el italiano Jannik Sinner.