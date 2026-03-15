La selección femenina de baloncesto certifica su clasificación para la Copa del Mundo 2026 tras arrollar a la anfitriona en el Torneo Premundial. El combinado dirigido por Miguel Méndez mantiene su condición de invicto con un dominio absoluto liderado por Megan Gustafson.

La selección española de baloncesto femenino ha cumplido con autoridad su gran objetivo. El combinado nacional certificó este sábado su clasificación matemática para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Berlín, tras imponerse con una contundente victoria por 91-52 ante Puerto Rico. Con este triunfo, España mantiene un inmaculado récord de 3-0 en el Torneo Premundial, situándose en lo más alto de su grupo junto a Estados Unidos.

El encuentro, disputado en territorio puertorriqueño, fue un monólogo de las jugadoras de Miguel Méndez, que hicieron valer su condición de subcampeonas europeas y sextas en el ranking mundial frente a un rival que acusó notablemente la baja de su estrella, Arelia Guirantes.

Un vendaval ofensivo desde el perímetro

El choque comenzó con una España extraordinariamente efectiva en el tiro exterior. Durante el primer periodo, la selección anotó hasta cinco triples, con Awa Fam e Iyana Martín como principales estiletes. La superioridad española en todas las facetas del juego permitió cerrar el primer parcial con una renta ya significativa de 31-17.

A la eficacia desde la línea de tres se sumó pronto el dominio bajo los aros de Megan Gustafson. La pívot nacionalizada fue la máxima anotadora del encuentro con 21 puntos, castigando la pintura rival y ampliando la brecha hasta los 23 tantos (40-17) mediado el segundo cuarto. La sequía de las locales fue tan severa que apenas pudieron anotar 6 puntos en todo el segundo periodo, llegando al descanso con un esclarecedor 53-23.

Solidez defensiva y rotación eficiente

Tras el paso por vestuarios, la dinámica no varió. María Conde, con 11 puntos, tomó el relevo ofensivo para elevar la diferencia por encima de la barrera de los 40 puntos (71-31). El seleccionador aprovechó la amplia ventaja para repartir minutos entre toda la plantilla, destacando la aportación coral de jugadoras como Maite Cazorla, Raquel Carrera e Iyana Martín, todas ellas con 10 o más puntos en sus casilleros personales.

La victoria final por 39 puntos de diferencia refleja la distancia actual entre ambos proyectos. Mientras España mira ya hacia Alemania, Puerto Rico queda con un balance de 0-3 a falta de las últimas jornadas del torneo.

Berlín espera en septiembre

Con el billete ya asegurado, la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA aguarda a España del 4 al 13 de septiembre en Berlín. La selección se une así a potencias como Estados Unidos —vigente defensora del título y también invicta en este Premundial tras derrotar a Italia— en la lista de equipos que lucharán por el trono mundial el próximo año.