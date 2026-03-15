El mercado mayorista registra un descenso superior al 55 % y sitúa el precio medio en los 6,45 euros/MWh. Las franjas de gratuidad teórica se concentrarán entre las 11:00 y las 16:00 horas, en una jornada marcada por la alta volatilidad energética.

El mercado eléctrico español registrará este domingo, 15 de marzo de 2026, una caída drástica en sus precios, consolidando la tendencia bajista de las últimas jornadas. Según los datos oficiales del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la electricidad para los usuarios de la tarifa regulada se situará en 6,45 euros por megavatio hora (MWh). Esta cifra supone una reducción del 55,18 % respecto a los 14,39 €/MWh registrados durante el sábado.

Nueve tramos por debajo de los cero euros

La nota dominante de la jornada será la aparición de hasta nueve tramos horarios con precios negativos, situándose por debajo de los 0 euros/MWh. Esta anomalía del mercado mayorista se verá acompañada por otras numerosas franjas donde el coste oscilará entre los 0,37 € y los 1,94 €/MWh.

No obstante, cabe recordar que estos valores negativos no implican una factura a coste cero para el consumidor final. El recibo eléctrico sigue integrando costes fijos derivados de peajes, cargos del sistema y los ajustes pertinentes, que impiden que el desplome del mercado mayorista se traslade íntegramente de forma lineal al usuario.

Las horas más baratas y las más caras

Para aquellos consumidores que busquen optimizar su ahorro, el periodo de mayor abaratamiento comenzará a las 11:00 horas y se prolongará hasta las 16:00 horas, alcanzando un mínimo de -2,10 euros/MWh. Por el contrario, la franja de mayor carestía se producirá al final del día, concretamente entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el precio repuntará hasta los 35,01 euros/MWh.

A continuación, se detallan los precios por horas para este domingo:

Tramo horario Precio (Euros/MWh) 08:00 – 09:00 0,37 € 09:00 – 10:00 -0,61 € 10:00 – 11:00 -1,83 € 11:00 – 17:00 -2,10 € 17:00 – 18:00 -0,96 € 20:00 – 21:00 34,80 € 21:00 – 22:00 35,01 €

Contexto: el impacto del gas y el conflicto internacional

A pesar del respiro que ofrece la jornada dominical, el sector energético permanece bajo la presión de la guerra en Oriente Medio, que ha provocado un repunte cercano al 70 % en el precio del gas desde el inicio de las hostilidades. Esta inestabilidad contrasta con el alivio experimentado a principios de año, cuando un tren de borrascas favoreció una generación hidráulica récord en la Península Ibérica.

La volatilidad es tal que, aunque el precio en el mercado mayorista cayó en febrero cerca de un 80 % respecto a enero, el precio mayorista ha llegado a experimentar incrementos del 700 % en determinados contextos, afectando de forma directa a los 8 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada en España.

Recomendaciones para el ahorro doméstico

Ante este escenario de precios fluctuantes, los expertos insisten en la importancia de la eficiencia energética. Entre las medidas recomendadas destacan la sustitución de luminarias por tecnología LED —que reduce el consumo hasta en un 85 %— y la gestión eficiente de los electrodomésticos, especialmente el frigorífico, responsable de hasta el 30 % del consumo total de la vivienda. Asimismo, se aconseja evitar el modo ‘stand by’ y aprovechar las horas de máxima insolación para tareas como el secado de ropa.