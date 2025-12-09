Descubre el pronóstico de la AEMET para la jornada de este martes en la Ciudad Autónoma: aunque la mañana arranca con calma, la nubosidad irá ganando terreno, manteniendo las temperaturas máximas en valores agradables y sin grandes oscilaciones.

La jornada de este martes, 9 de diciembre, en Ceuta estará marcada por un incremento progresivo de la nubosidad, según la previsión emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El día comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, esta calma meteorológica se verá interrumpida a partir de las 06:00 horas, momento en el que la nubosidad comenzará a aumentar, dejando paso a un escenario de cielos cubiertos que se mantendrá durante gran parte de la jornada. Por lo tanto, el sol tendrá dificultades para hacerse notar a medida que avance el día.

Temperaturas sin grandes cambios

En cuanto a las temperaturas, la previsión apunta a la continuidad de un clima suave, sin variaciones significativas respecto al día anterior:

Temperatura Máxima: Los termómetros alcanzarán un tope de 20 grados , un valor muy similar al registrado ayer.

Los termómetros alcanzarán un tope de , un valor muy similar al registrado ayer. Temperatura Mínima: Las mínimas se situarán en torno a los 14 grados, manteniéndose muy próximas a los 13 grados de la jornada previa.

Esto garantiza una sensación térmica agradable, propia de una jornada típicamente mediterránea de principios de diciembre.

Viento en calma

Finalmente, en lo referente al régimen de vientos, se espera que el aire sople de dirección este, pero lo hará en condiciones de calma, sin rachas fuertes que afecten la jornada.

En resumen, Ceuta experimentará un martes con una atmósfera tranquila, dominada por las nubes y con temperaturas estables y confortables.