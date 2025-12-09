El sorteo de La Primitiva ya ha sido celebrado. Descubre si has acertado los seis números de la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, con la esperanza de llevarte el bote acumulado.

Te ofrecemos toda la información sobre el sorteo de La Primitiva del lunes 8 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte!

Resultado del Sorteo La Primitiva (Lunes 8 de Diciembre de 2025)

La combinación ganadora de La Primitiva en el sorteo de hoy, 8 de diciembre, es la siguiente:

Números: 3, 12, 17, 34, 40 y 43

Complementario: 8

Reintegro: 5

Para ganar el premio de mayor cuantía (el BOTE), es necesario acertar la combinación de los 6 números principales más el número de reintegro.

Mecánica del Sorteo

La Primitiva es un juego que consiste en elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas para formar la Combinación Ganadora. Además, se extrae:

Una bola extra como Número Complementario .

. Una bola de un bombo aparte (entre el 0 y el 9) que actúa como Número de Reintegro.