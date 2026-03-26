La Audiencia de Palma dicta la máxima pena para los principales acusados de un delito de asesinato, mientras que la hermana de la progenitora ha sido condenada a una multa por omisión del deber de socorro.

La justicia ha dictado una sentencia ejemplar por los trágicos hechos ocurridos en noviembre de 2023. La presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha condenado a prisión permanente revisable a Y.M.L., madre de una bebé prematura, y a su cuñado, G.P.Z., tras ser declarados culpables de un delito de asesinato.

El fallo, que sigue el veredicto unánime del jurado popular, considera probado que ambos actuaron con plena conciencia al deshacerse de la recién nacida, de apenas 26 o 27 semanas de gestación, privándola de cualquier posibilidad de supervivencia.

Crónica de un abandono deliberado

Los hechos se remontan a la tarde del 2 de noviembre de 2023 en la calle L’Aterratge de Porto Cristo. Según la sentencia, la mujer inició el parto de forma inesperada dentro de un vehículo mientras se dirigían al hospital. En el coche se encontraban también su hermana y su cuñado.

Tras el alumbramiento, y a pesar de comprobar que la pequeña había nacido con vida, la madre acordó con su cuñado deshacerse de ella. Fue G.P.Z. quien bajó del vehículo y depositó a la bebé dentro de un contenedor de basura, oculta en una caja con restos de sangre y ropa.

Una muerte evitable

El tribunal destaca la especial frialdad de los acusados, subrayando que:

Conocían el estado de la menor: Ambos eran conscientes de que la bebé estaba viva.

Ambos eran conscientes de que la bebé estaba viva. Omisión de auxilio: No solicitaron asistencia médica a pesar de que el hospital más cercano se encontraba a escasa distancia.

No solicitaron asistencia médica a pesar de que el hospital más cercano se encontraba a escasa distancia. Causa del fallecimiento: La gran prematura murió por una parada cardiorrespiratoria derivada de la falta de cuidados y las condiciones extremas del abandono.

Una testigo presencial fue clave para el caso, al relatar cómo vio al hombre depositar el «bulto» en el contenedor. Aunque agentes de la Policía Local localizaron a la bebé y la trasladaron de urgencia al Hospital de Llevant, los sanitarios no pudieron reanimarla.

Condena por omisión para la hermana

La resolución también alcanza a la tercera implicada, hermana de la madre y pareja del otro condenado. Aunque no participó directamente en el lanzamiento de la bebé al contenedor, el tribunal la considera culpable de un delito de omisión del deber de socorro. Por no haber intervenido ni solicitado ayuda médica siendo consciente de la gravedad de la situación, deberá abonar una multa de 5.400 euros.

Dos días antes del suceso, la madre había acudido a Urgencias del Hospital de Manacor, donde se le confirmó un embarazo de más de 25 semanas sin complicaciones aparentes, lo que refuerza la tesis de que los acusados conocían perfectamente la viabilidad del neonato.