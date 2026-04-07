El investigado, detenido por Asuntos Internos en el marco de la operación de la UDYCO, no ingresará en módulos para fuerzas de seguridad al no encontrarse en activo.

CEUTA – La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha emitido la orden de traslado a un centro penitenciario de la Península para el guardia civil jubilado que fue detenido el pasado 27 de marzo. El arresto se produjo dentro de la contundente operación contra el narcotráfico liderada por la UDYCO en la ciudad autónoma.

Según detalla el diario El Faro de Ceuta, a pesar de su pasado en el Instituto Armado, el detenido no será derivado a pabellones especiales para funcionarios de prisiones o fuerzas de seguridad. Al estar retirado del servicio activo, su internamiento se llevará a cabo en una prisión ordinaria de territorio peninsular.

Un golpe a una red con alcance europeo

La investigación, que arrancó en febrero de 2025, ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la exportación masiva de hachís hacia Europa, con Francia como uno de sus destinos principales. El operativo se salda, hasta la fecha, con 27 detenidos, incluyendo a cuatro individuos arrestados en Galicia que permanecen en prisión preventiva en dicha comunidad.

La UDYCO precipitó las detenciones el pasado viernes tras detectar que uno de los cabecillas planeaba huir al extranjero, lo que obligó a los agentes a actuar para no comprometer el éxito de un año de vigilancia.

La estructura del grupo: Zulos, guarderías y vigilancia

Los informes policiales describen una organización altamente profesionalizada y con una infraestructura logística compleja:

Roles específicos: Cada integrante tenía asignadas tareas de transporte, custodia o vigilancia.

Cada integrante tenía asignadas tareas de transporte, custodia o vigilancia. Infraestructura: El grupo disponía de «guarderías» y zulos diseñados específicamente para ocultar grandes cargamentos.

El grupo disponía de «guarderías» y zulos diseñados específicamente para ocultar grandes cargamentos. Versatilidad: No trabajaban para un solo cliente, sino que alquilaban su estructura logística a distintos grupos de narcotraficantes.

Debido a la magnitud del caso y la ramificación de los delitos, se espera que la instrucción, que actualmente se coordina desde los juzgados de Ceuta, sea asumida próximamente por la Audiencia Nacional.