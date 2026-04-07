Este martes 7 de abril marca un punto de inflexión en uno de los casos más mediáticos de la ciudad. Tras la revocación de la sentencia anterior, arranca el proceso para configurar el nuevo jurado popular que deberá juzgar, por segunda vez, el asesinato de María de los Ángeles Lozano, la funcionaria de Justicia fallecida en marzo de 2022.

Según detalla El Pueblo de Ceuta, el tribunal estará compuesto por nueve ciudadanos residentes en la ciudad, cuya elección determinará si las sesiones del juicio comienzan de forma inmediata o se posponen al miércoles.

Un juicio marcado por la libertad del acusado

La gran diferencia respecto al proceso anterior es la situación procesal del único acusado, el policía local Alonso G. El agente, quien fuera esposo de la víctima, llega a esta vista en libertad.

El pasado 13 de marzo, Alonso G. abandonó el centro penitenciario de Morón de la Frontera tras agotarse el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional permitido por la legislación española. Este hecho añade una capa de complejidad y expectación social a un caso que conmocionó a la barriada de Parques de Ceuta.

Los antecedentes: De una condena de 35 años a la repetición

Los hechos se remontan a la mañana del 14 de marzo de 2022. Aquel día, Mari Ángeles murió en la cocina de su vivienda tras recibir un disparo del arma reglamentaria del agente. Según la investigación, el acusado abandonó su puesto de trabajo en el Mercado de Hadú, estando uniformado, para acudir al domicilio.

Aunque en 2025 se dictó una sentencia condenatoria de 35 años y medio de cárcel, el escenario jurídico cambió drásticamente tras el recurso de la defensa:

Fallo del TSJA: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió revocar la condena.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió revocar la condena. El motivo: El alto tribunal ordenó repetir el juicio al detectar una falta de motivación en el veredicto emitido por el anterior jurado popular.