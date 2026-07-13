El santoral católico celebra hoy, 14 de julio, a San Francisco Solano Taumaturgo, franciscano misionero y célebre por su fama taumatúrgica. La Iglesia lo recuerda dentro de la tradición de los grandes evangelizadores del Nuevo Mundo.

Martes y en plena vida del año litúrgico, esta fecha invita a fijar la mirada en una figura que, ya en el siglo XVI, destacó por su actividad apostólica en territorios de misión. En muchas regiones su devoción se mantiene por la memoria de curaciones y por el testimonio de una vida entregada a la predicación.

San Francisco Solano (Taumaturgo)

Francisco Solano fue un fraile franciscano que se integró en la tarea evangelizadora de ultramar. Su llegada a las misiones supuso un trabajo prolongado en ambientes con retos geográficos y culturales, donde el anuncio cristiano se abría paso con la convivencia diaria y la instrucción.

Su recuerdo popular lo asocia con rasgos extraordinarios: “taumaturgo” es precisamente el apelativo que recoge la tradición sobre milagros y intervenciones prodigiosas atribuidas a su mediación. Más allá de lo extraordinario, lo decisivo es el modelo de vida evangélica que inspiró a quienes escuchaban su predicación.

En la espiritualidad franciscana, su figura encaja en el ideal del misionero: cercanía, oración y entrega. Por eso su santidad se ha transmitido no solo como nombre, sino como forma de estar en la comunidad, con una catequesis sostenida y un acompañamiento constante.

En el calendario litúrgico aparece como misionero y santo taumaturgo, y su conmemoración del 14 de julio conserva esa doble lectura: evangelizar y, al mismo tiempo, sostener la fe de los creyentes a través del testimonio.

Otros santos que se celebran el 14 de julio

San Heracles (obispo): tradición episcopal vinculada a la Iglesia primitiva, recordado como pastor .

(obispo): tradición episcopal vinculada a la Iglesia primitiva, recordado como . San Juan Wang Guixin : beato chino, mártir por su fidelidad en tiempos de persecución.

: beato chino, por su fidelidad en tiempos de persecución. San Marchelmo de Deventer : santo asociado a Deventer y a la vida eclesial local.

: santo asociado a y a la vida eclesial local. San Optaciano de Brescia : figura eclesiástica recordada en Brescia , vinculada a la tradición cristiana antigua.

: figura eclesiástica recordada en , vinculada a la tradición cristiana antigua. Santa Tuscana de Verona : santa relacionada con Verona , venerada en la piedad histórica de la región.

: santa relacionada con , venerada en la piedad histórica de la región. San Vicente Madelgario : santo del que se conserva memoria vinculada a la tradición religiosa de su época.

: santo del que se conserva memoria vinculada a la tradición religiosa de su época. Beata Angelina de Marsciano : beata con devoción histórica en Marsciano .

: beata con devoción histórica en . Beato Bonifacio de Saboya : beato asociado a Saboya , con memoria eclesial en torno a su figura.

: beato asociado a , con memoria eclesial en torno a su figura. Beato Gaspar de Bono : beato recordado en la tradición devocional de su ámbito.

: beato recordado en la tradición devocional de su ámbito. Beato Hroznata : beato de memoria tradicional en el entorno cristiano centroeuropeo.

: beato de memoria tradicional en el entorno cristiano centroeuropeo. Beato Ricardo Langhorne: beato británico recordado por su testimonio en el contexto histórico de los creyentes.

Devoción popular y patronazgos

La conmemoración de San Francisco Solano se acompaña con frecuencia de prácticas de oración en torno a su intercesión: pedir ayuda en momentos de necesidad y encomendarse a su espíritu misionero. En algunas tradiciones, se lo invoca como taumaturgo en favor de la salud, siguiendo la fama de hechos extraordinarios conservada por la devoción popular.

En el plano litúrgico, su figura sirve también para renovar la memoria del apostolado: el misionero como testigo que enseña con la vida. Por eso, el 14 de julio suele ser una ocasión para recordar que el carisma franciscano se expresa en cercanía, predicación y servicio a los demás, especialmente en contextos de misión.