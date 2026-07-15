El director de la compañía presiona al hijo de Damián para abaratar los costes de producción de los perfumes de los Merino, mientras Marisol muestra signos de embarazo ante Digna y Damián.

El melodrama y las tensiones empresariales vuelven a ser los grandes protagonistas en la serie diaria de Antena 3. En el episodio de este miércoles, 15 de julio, que se emitirá a las 15:45 horas, los espectadores asistirán a un incremento de la presión sobre Tasio por parte de Gabriel. El director de la compañía, decidido a recortar los costes de producción de los perfumes emblemáticos creados por la familia Merino, recurrirá a la figura de Paula como medida de chantaje definitivo para doblegar la voluntad de Tasio, quien se había negado inicialmente a devaluar el legado de Gervasio y Luis Merino.

Sospechas familiares y secretos al descubierto

El nuevo capítulo de ‘Sueños de libertad’ dejará al descubierto nuevas sospechas en el entorno familiar. Damián y Digna comenzarán a sospechar abiertamente que Marisol está embarazada tras dar esta diversos signos de su estado delante de ellos. Esta situación se complicará aún más debido a don Agustín, quien se irá de la lengua con Gabriel, aportando información que podría alterar el rumbo de los acontecimientos.

Por otro lado, la inquietud se apodera de Beatriz, que temerá que Begoña empiece a sospechar de ella y de sus verdaderas intenciones. Paralelamente, en el ámbito laboral, Claudia tomará la determinación de relegar a Paula al almacén, una decisión que reorganizará los roles dentro de la empresa y que coincide con la estrategia de Gabriel para presionar a Tasio mediante la figura de la propia Paula.

Decisiones empresariales e incertidumbres individuales

La trama de la serie diaria también explorará el terreno de las alianzas y las propuestas inesperadas. Tras el capítulo anterior, en el que Tasio escribió una nueva carta para Carmen y Cloe planteó una propuesta imprevista a Fina, el panorama de los personajes sigue en constante evolución. Nieves, a quien Marisol acudió previamente en busca de ayuda, dará un paso al frente al realizar una sorprendente propuesta a Pablo en relación con la situación de Marisol.

Mientras tanto, en el plano más reservado, Eduardo optará por mantener el anonimato en su relación con Roque. Todas estas subtramas se entrelazan en una jornada marcada por la negativa inicial de Tasio a abaratar la fabricación de las fragancias que constituyen el legado de toda una vida de Gervasio y Luis Merino, un conflicto que alcanzará su punto álgido con las nuevas maniobras de chantaje ejecutadas por Gabriel.