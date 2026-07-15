Miércoles, 15 de julio de 2026. En Un día como hoy recorremos efemérides que, desde Ceuta y España hasta escenarios internacionales, dibujan un mosaico de acontecimientos: gestos institucionales de recuerdo, episodios de conflicto, movilizaciones ciudadanas y hasta hitos del deporte y la cultura popular.

Homenaje de Estado en España por las víctimas de la COVID-19 (2021)

En 2021, España celebró un Homenaje de Estado para rendir tributo a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y reconocer el trabajo del personal sanitario. Fue un acto centrado en la idea de esperanza: la de quienes sostuvieron la atención médica en medio de la crisis y la de una sociedad que intentaba cerrar heridas sin olvidar lo ocurrido.

Este tipo de homenajes no solo busca recordar; también cumple una función social: pone nombre y contexto a una etapa excepcional y refuerza la memoria colectiva sobre el papel del sistema sanitario.

Apagón y un gran incendio en Madrid tras una explosión (2004)

Hace más de dos décadas, el 15 de julio de 2004, una subestación eléctrica de Unión Fenosa explotó en el centro de Madrid. La consecuencia fue un apagón que afectó a 41.000 personas, además de un incendio de grandes dimensiones y un derrumbe de un edificio de cuatro plantas. También se registraron cinco personas intoxicadas.

El accidente, además de su impacto humano y urbano, tuvo repercusión económica: se indica que a Unión Fenosa le supuso la pérdida de más de 22 millones de euros. El suceso subraya cómo la infraestructura eléctrica, cuando falla, puede transformar de golpe la vida diaria y exigir respuestas coordinadas.

Los combates se intensifican en Damasco durante la guerra en Siria (2012)

En 2012, la situación en Siria se agravó especialmente en Damasco, cuando estallan los combates más violentos desde el inicio de la guerra civil. Según la efeméride, los rebeldes lanzaron una operación de gran escala para conquistar la ciudad, y el régimen respondió con fuertes bombardeos y ataques a barrios donde se concentraban los rebeldes.

Este tipo de escaladas suelen cambiar el ritmo de un conflicto: incrementan el riesgo para la población civil y endurecen la dinámica militar, con efectos que se prolongan durante meses.

Idlib: 29 muertos en combates entre el ejército y paramilitares (2013)

Un año después, en 2013, en Idlib (en el norte de Siria), los combates entre el ejército y grupos paramilitares dejaron 29 muertos. En el marco de la guerra civil siria, estas cifras reflejan la dureza de un conflicto fragmentado, donde diferentes actores operan en territorios concretos.

En regiones como Idlib, el control del terreno y los enfrentamientos locales han sido, históricamente, una pieza clave en la evolución general de la guerra.

Protestas en Lima contra “La Repartija” (#15J) (2013)

También en 2013, pero en Lima (Perú), arrancó una racha de protestas contra el caso de corrupción conocido como “La Repartija”. La denuncia se había hecho pública por un medio periodístico involucrando al Congreso de la República de Colombia, y la población reaccionó con indignación.

La primera protesta, denominada #15J, llegó incluso a chocar con la policía en el centro de Lima. El episodio evidencia cómo el debate público, amplificado por las redes sociales, puede convertirse rápidamente en movilización en la calle.

De la historia al presente

Mirar atrás en una fecha como esta ayuda a entender que los grandes cambios —sean sanitarios, sociales o geopolíticos— rara vez aparecen “de la nada”. Responden a decisiones, tensiones y momentos concretos. Y mientras unos hechos buscan reconocimiento y memoria, otros obligan a enfrentar la crisis, la violencia o la protesta ciudadana.

Cierre

El 15 de julio deja, por tanto, una estampa variada: desde el homenaje a quienes sostuvieron la respuesta sanitaria en España (2021), pasando por el impacto de una catástrofe urbana como la de Madrid (2004), hasta episodios decisivos en Siria y movilizaciones sociales en Lima (2012 y 2013). Un recordatorio de que la historia, aunque cambie de escenario, siempre tiene efectos en las personas.