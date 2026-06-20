Si hoy quieres acertar sin tener que ir cambiando de canal, aquí tienes una guía clara con lo mejor de la parrilla del sábado 20 de junio de 2026. Te propongo una ruta por cadenas con horarios concretos y algunos imprescindibles para que decidas rápido qué ver.
La 1
Noticias, deporte y mucho documental
- 20:55 Telediario 2
- 21:25 Teledeporte 2
- 21:30 Informe semanal
- 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española
- 22:55 Denominación de origen
- 23:45 Denominación de origen
- 00:45 Denominación de origen
- 01:35 Estudio estadio mundial
Imprescindibles: 22:05 el documental sobre la selección española (ideal si te gusta el fútbol con enfoque narrativo), 21:30 Informe semanal para empezar fuerte, y 22:55 / 23:45 / 00:45 Denominación de origen si quieres continuidad. Cierra la noche con 01:35 Estudio estadio mundial para rematar con tema deportivo.
La 2
Humor y cultura, con documentales al final
- 20:35 ¡Cómo nos reímos!
- 21:40 Malas lenguas Noche
- 21:40 Malas lenguas Noche
- 00:15 Alhambra
- 01:45 Documentos TV
Imprescindibles: 20:35 ¡Cómo nos reímos! si apetece desconectar, y 21:40 Malas lenguas Noche para una noche con conversación y ritmo. Si te quedas hasta el final, 00:15 Alhambra y 01:45 Documentos TV son una apuesta segura.
Antena 3
De noticias a batalla y un buen cierre
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Llega la Gran Batalla
- 01:40 La Voz Kids
Imprescindibles: empieza con 21:00 A3 Noticias Fin de Semana para ponerte al día, luego 21:45 Deportes 2 si quieres estar en el modo deporte, y después 22:10 Llega la Gran Batalla para engancharte a una propuesta distinta. Para los más musicales, 01:40 La Voz Kids es un gran remate.
Cuatro
Infotainment y cine para la sobremesa nocturna
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:50 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 First Dates
- 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’
- 01:20 Cine Cuatro
Imprescindibles: 21:10 First Dates si te apetece plan ligero y con historias, y el salto al cine con 22:45 ‘12 trampas’ (plan perfecto si quieres acción y entretenimiento). Si aún tienes ganas, 01:20 Cine Cuatro mantiene el ritmo.
Telecinco
Actualidad, tiempo y entretenimiento en cadena
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez
- 01:10 Supervivientes: diario
Imprescindibles: comienza con 21:00 Informativos Telecinco, sigue con 21:30 El desmarque Telecinco si te gusta el enfoque más dinámico, y quédate para la charla con 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez. Para cerrar, 01:10 Supervivientes: diario si quieres seguir el reality.
laSexta
Deportes, clave del día y periodismo de investigación
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 20:50 laSexta Meteo
- 21:00 laSexta Deportes
- 21:15 Sábado Clave
- 21:45 laSexta Xplica
- 01:55 Equipo de Investigación
Imprescindibles: para empezar con información, 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana; si te interesa el deporte, 21:00 laSexta Deportes. Y si quieres ver algo “con sentido”, no te pierdas 21:15 Sábado Clave ni 01:55 Equipo de Investigación para cerrar la noche con periodismo.
¿Con qué te quedas tú esta noche: documental, cine, humor o investigación? Elige tu cadena y hazte el plan con estos horarios para no perder tiempo.