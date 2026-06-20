Si hoy quieres acertar sin tener que ir cambiando de canal, aquí tienes una guía clara con lo mejor de la parrilla del sábado 20 de junio de 2026. Te propongo una ruta por cadenas con horarios concretos y algunos imprescindibles para que decidas rápido qué ver.

La 1

Noticias, deporte y mucho documental

20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:25 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:30 Informe semanal

Informe semanal 22:05 Nuevas entregas del documental sobre la selección española

Nuevas entregas del documental sobre la selección española 22:55 Denominación de origen

Denominación de origen 23:45 Denominación de origen

Denominación de origen 00:45 Denominación de origen

Denominación de origen 01:35 Estudio estadio mundial

Imprescindibles: 22:05 el documental sobre la selección española (ideal si te gusta el fútbol con enfoque narrativo), 21:30 Informe semanal para empezar fuerte, y 22:55 / 23:45 / 00:45 Denominación de origen si quieres continuidad. Cierra la noche con 01:35 Estudio estadio mundial para rematar con tema deportivo.

La 2

Humor y cultura, con documentales al final

20:35 ¡Cómo nos reímos!

¡Cómo nos reímos! 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 21:40 Malas lenguas Noche

Malas lenguas Noche 00:15 Alhambra

Alhambra 01:45 Documentos TV

Imprescindibles: 20:35 ¡Cómo nos reímos! si apetece desconectar, y 21:40 Malas lenguas Noche para una noche con conversación y ritmo. Si te quedas hasta el final, 00:15 Alhambra y 01:45 Documentos TV son una apuesta segura.

Antena 3

De noticias a batalla y un buen cierre

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Llega la Gran Batalla

Llega la Gran Batalla 01:40 La Voz Kids

Imprescindibles: empieza con 21:00 A3 Noticias Fin de Semana para ponerte al día, luego 21:45 Deportes 2 si quieres estar en el modo deporte, y después 22:10 Llega la Gran Batalla para engancharte a una propuesta distinta. Para los más musicales, 01:40 La Voz Kids es un gran remate.

Cuatro

Infotainment y cine para la sobremesa nocturna

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:50 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 First Dates

First Dates 22:45 John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’

John Cena y Ashley Scott protagonizan ’12 trampas’ 01:20 Cine Cuatro

Imprescindibles: 21:10 First Dates si te apetece plan ligero y con historias, y el salto al cine con 22:45 ‘12 trampas’ (plan perfecto si quieres acción y entretenimiento). Si aún tienes ganas, 01:20 Cine Cuatro mantiene el ritmo.

Telecinco

Actualidad, tiempo y entretenimiento en cadena

21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez

Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez 01:10 Supervivientes: diario

Imprescindibles: comienza con 21:00 Informativos Telecinco, sigue con 21:30 El desmarque Telecinco si te gusta el enfoque más dinámico, y quédate para la charla con 22:00 Sergio Dalma visita a Jorge Javier Vázquez. Para cerrar, 01:10 Supervivientes: diario si quieres seguir el reality.

laSexta

Deportes, clave del día y periodismo de investigación

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 20:50 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:00 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:15 Sábado Clave

Sábado Clave 21:45 laSexta Xplica

laSexta Xplica 01:55 Equipo de Investigación

Imprescindibles: para empezar con información, 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana; si te interesa el deporte, 21:00 laSexta Deportes. Y si quieres ver algo “con sentido”, no te pierdas 21:15 Sábado Clave ni 01:55 Equipo de Investigación para cerrar la noche con periodismo.

¿Con qué te quedas tú esta noche: documental, cine, humor o investigación? Elige tu cadena y hazte el plan con estos horarios para no perder tiempo.