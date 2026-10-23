Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. La 2 cambia su noche, que queda así: 20:15 «Sukha», 20:55 «Cifras y letras», 21:25 «Cifras y letras», 22:00 «Plano general», 22:05 «Plano general», 22:35 «Hojas de otoño», 23:55 «Garantía personal», 00:15 «La amiga estupenda», 01:05 «ADN, ¿El fin del crimen?».

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Programación TV hoy, viernes 23 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:15 Malas lenguas

Malas lenguas 20:35 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La suerte en tus manos

La suerte en tus manos 22:00 Cuánta guerra

Cuánta guerra 23:00 Cuánta guerra

Cuánta guerra 00:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 00:55 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 01:50 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Plano general

Plano general 22:05 Plano general

Plano general 22:35 Fallen Leaves

Fallen Leaves 23:55 Garantía personal

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

La Voz 01:00 La Voz

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Un lugar tranquilo 2

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First Dates

First Dates 23:00 ¡De viernes!

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta clave

laSexta clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta deportes

laSexta deportes 21:30 laSexta columna

laSexta columna 22:30 Equipo de investigación

Equipo de investigación 23:30 Equipo de investigación

Equipo de investigación 01:05 Equipo de investigación

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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