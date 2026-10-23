Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. La 2 cambia su noche, que queda así: 20:15 «Sukha», 20:55 «Cifras y letras», 21:25 «Cifras y letras», 22:00 «Plano general», 22:05 «Plano general», 22:35 «Hojas de otoño», 23:55 «Garantía personal», 00:15 «La amiga estupenda», 01:05 «ADN, ¿El fin del crimen?».
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Programación TV hoy, viernes 23 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:15 Malas lenguas
- 20:35 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La suerte en tus manos
- 22:00 Cuánta guerra
- 23:00 Cuánta guerra
- 00:00 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 00:55 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 01:50 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Plano general
- 22:05 Plano general
- 22:35 Fallen Leaves
- 23:55 Garantía personal
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
- 01:00 La Voz
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Un lugar tranquilo 2
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First Dates
- 23:00 ¡De viernes!
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 laSexta columna
- 22:30 Equipo de investigación
- 23:30 Equipo de investigación
- 01:05 Equipo de investigación
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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