Los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) muestran un incremento significativo de las bajas médicas por motivos emocionales en España. Entre 2018 y 2024, las bajas por síntomas emocionales registraron un aumento del 490 %. Asimismo, los diagnósticos de estrés grave y ansiedad crecieron un 230 % y un 120 %, respectivamente.

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Este aumento ha hecho saltar las alarmas entre las empresas, ya que los trastornos mentales y emocionales son una de las principales causas de incapacidad temporal en el país. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha señalado la necesidad de controlar y sancionar los riesgos psicosociales en el entorno laboral.

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Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Criterio Técnico 104/2021, la falta de una evaluación adecuada de los riesgos psicosociales puede llevar a sanciones económicas que oscilan entre 2.046 y 40.985 euros por centro de trabajo, dependiendo de las circunstancias y de la reincidencia.

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Luciane Rabello, especialista en Recursos Humanos y fundadora de TalentSphere People Solutions, advierte que la Inspección de Trabajo rechaza documentos genéricos. Exige metodologías científicas homologadas y planes de acción concretos para diagnosticar los riesgos psicosociales.

Rabello enfatiza que la salud mental de los empleados es un indicador clave de la sostenibilidad de una empresa, y su correcta gestión no solo evita sanciones económicas, sino que también reduce el absentismo y mejora la reputación empresarial en un mercado competitivo.