El santoral católico celebra hoy, 23 de octubre, a San Juan de Capistrano, presbítero franciscano. Se recuerda su intensa actividad de predicación y reforma religiosa en distintos territorios de Europa durante el siglo XV.

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Este viernes coincide con una jornada en la que la Iglesia conmemora, además del santo principal, a otros mártires y pastores venerados en tradiciones cristianas diversas, desde persecuciones antiguas hasta relatos hagiográficos de épocas posteriores.

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San Juan de Capistrano

San Juan de Capistrano es presentado como presbítero y franciscano de origen italiano. Su figura se sitúa en el siglo XV, cuando se desarrolló una intensa labor de predicación y de reforma religiosa en diferentes ámbitos de Europa.

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En la tradición recogida para esta conmemoración, su actividad aparece vinculada a la palabra y a la renovación espiritual. Esa combinación entre predicación y reforma es uno de los rasgos que más se subrayan al recordar su nombre.

Su recuerdo forma parte del santoral del 23 de octubre, fecha en la que la Iglesia mantiene viva la memoria de su ministerio como presbítero franciscano.

Junto a él, el calendario del día incorpora otras celebraciones: mártires, obispos y presbíteros cuya trayectoria se describe en torno a la fe y al testimonio.

Otros santos que se celebran el 23 de octubre

Santos Servando y Germano : mártires cristianos venerados cerca de Cádiz , muertos durante la persecución del emperador Diocleciano .

: cristianos venerados cerca de , muertos durante la persecución del emperador . Santos Juan y Jacobo : mártires ; Juan , obispo, y Jacobo , presbítero, encarcelados en Persia con el reinado de Sapor II .

: ; , obispo, y , presbítero, encarcelados en con el reinado de . San Teodoreto de Antioquía : presbítero y mártir de Antioquía , detenido según la tradición durante el gobierno del emperador Juliano .

: de , detenido según la tradición durante el gobierno del emperador . San Severino de Colonia : obispo , venerado por su actividad pastoral según la tradición cristiana.

: , venerado por su actividad pastoral según la tradición cristiana. San Severino Boecio : mártir , filósofo, escritor y estadista romano, autor de la obra Consolación de la filosofía .

: , filósofo, escritor y estadista romano, autor de la obra . San Juan de Siracusa : obispo de Siracusa ; su conducta y dedicación al servicio de la Iglesia fueron elogiadas por el papa san Gregorio Magno .

: de ; su conducta y dedicación al servicio de la Iglesia fueron elogiadas por el . San Román de Rouen : obispo de Rouen , en la actual Francia , vinculado al combate de prácticas paganas y a la promoción de la vida cristiana.

: de , en la actual , vinculado al combate de prácticas paganas y a la promoción de la vida cristiana. San Benito de Herbauge : presbítero venerado en el territorio de Herbauge , cerca de Poitiers .

: venerado en el territorio de , cerca de . San Ignacio de Constantinopla : obispo y patriarca de Constantinopla , con destierro y posterior restitución en su sede.

: y patriarca de , con y posterior en su sede. Santa Etelfleda de Rumsey : abadesa inglesa, consagrada desde su juventud y al frente de su comunidad monástica hasta edad avanzada.

: inglesa, consagrada desde su juventud y al frente de su comunidad monástica hasta edad avanzada. San Alucio de Campugliano : confesor .

: . Beato Juan Bono de Mantua : eremita ; dedicado a la asistencia de pobres y peregrinos, a la liberación de prisioneros y a la promoción de la paz.

: ; dedicado a la asistencia de pobres y peregrinos, a la liberación de prisioneros y a la promoción de la paz. Beato Juan Ángel Porro : presbítero ; antiguo actor y juglar que, tras su conversión, abrazó la vida penitencial y eremítica.

: ; antiguo actor y juglar que, tras su conversión, abrazó la vida penitencial y eremítica. Beato Tomás Thwing : presbítero y mártir , asociado a la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños.

: , asociado a la enseñanza de la doctrina cristiana a los niños. Beato Arnoldo Rèche : religioso de las Escuelas Cristianas , dedicado a la educación de los jóvenes y a la enseñanza.

: de las , dedicado a la educación de los jóvenes y a la enseñanza. Beato Leonardo Olivera Buera : presbítero y mártir , con recuerdo vinculado a la persecución religiosa de 1936 en El Saler , cerca de Valencia .

: , con recuerdo vinculado a la persecución religiosa de en , cerca de . San Pablo Tong Viet Buong : mártir vietnamita, muerto por su fe cristiana durante la persecución bajo el emperador Minh Mạng .

: vietnamita, muerto por su fe cristiana durante la persecución bajo el emperador . Beato Tomás Thwing: presbítero y mártir, ejecutado en York durante el reinado de Carlos II tras una acusación de conspiración.

Significado litúrgico de San Juan de Capistrano

En esta fecha, el 23 de octubre se hace especial memoria del presbítero San Juan de Capistrano como franciscano, destacando su papel de predicador y su impulso a la reforma religiosa en el siglo XV. En la práctica, su recuerdo invita a fijar la atención en el compromiso pastoral del clero y en el valor de la predicación como parte de la vida de la Iglesia.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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