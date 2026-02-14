Miles de médicos de toda España se han manifestado este sábado en el centro de Madrid para reclamar cambios en la negociación laboral del colectivo y exigir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en una movilización que anticipa semanas de huelgas en el sistema público de salud.

Convocados por varias organizaciones profesionales, los facultativos han marchado desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad bajo el lema de un estatuto propio para los médicos, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud. La protesta ha reunido a unos 5.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno, y hasta 8.000 según la organización.

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrero, ha advertido de que el conflicto no se detendrá si no se abre una negociación específica para el colectivo: “O se permite a los médicos tener un ámbito propio de negociación con la administración o la sanidad se quedará sin profesionales”, ha señalado.

Durante la manifestación, los asistentes corearon consignas contra la ministra y en defensa de mejores condiciones laborales. Muchos vestían batas blancas y acudieron con familiares, incluidos hijos, para denunciar la falta de conciliación y la carga de trabajo derivada de las guardias médicas.

Antesala de semanas de huelga

Las protestas son la antesala de un calendario de paros convocado por los sindicatos médicos a partir del próximo lunes. Los facultativos rechazan el nuevo estatuto marco pactado por el Ministerio con otros sindicatos del ámbito sanitario al considerar que no recoge sus principales demandas, entre ellas una regulación específica de las guardias, su cómputo íntegro como tiempo trabajado y mejoras en la jornada laboral.

Desde Sanidad se defiende que el acuerdo limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas, pero los médicos sostienen que estas siguen siendo obligatorias y que el régimen de incompatibilidades les sitúa en desventaja frente a otros profesionales.

La secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Ángela Hernández, ha subrayado que la clasificación profesional del nuevo estatuto “mezcla categorías” y no reconoce adecuadamente la responsabilidad de los facultativos en la atención a los pacientes.

Petición al Congreso y calendario de paros

Seis organizaciones médicas —entre ellas la CESM, el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya o el Sindicato Médico de Euskadi— han pedido al Congreso que rechace la tramitación del anteproyecto de ley del estatuto marco. El presidente de la CESM, Miguel Lázaro, ha instado a los grupos parlamentarios a escuchar al colectivo y frenar la norma.

Los sindicatos han anunciado que, si no hay cambios, convocarán huelgas una semana al mes entre febrero y junio. Las primeras están previstas del 16 al 20 de febrero y continuarán en marzo, abril, mayo y junio.

A la protesta se han sumado también médicos residentes y estudiantes de Medicina, que denuncian jornadas extenuantes y dificultades para conciliar. “No queremos vivir así”, señalaban algunos jóvenes participantes, que temen que las condiciones actuales afecten tanto a los profesionales como a la calidad de la atención sanitaria.

Los convocantes insisten en que la movilización marca el inicio de una “batalla” que continuará en los próximos meses si no se abre una negociación específica para el colectivo médico.