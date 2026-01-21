El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que Adif ha recibido un total de 34 avisos en apenas dos días por parte de un único maquinista en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, una cifra muy superior a la media habitual, que se sitúa en cuatro avisos diarios en toda la red ferroviaria española.

En una entrevista concedida a TVE 1, Puente detalló que este martes se registraron 13 avisos procedentes del mismo maquinista, mientras que el día anterior se contabilizaron otros 21. Según explicó, el protocolo establece que cada aviso debe ser comprobado para verificar el estado de la vía y, en función del resultado, adoptar medidas correctoras o autorizar la circulación a velocidad normal, o bien imponer limitaciones temporales.

El ministro subrayó que la mayoría de los avisos que recibe Adif están relacionados con cuestiones de confort y no con la seguridad, y que las actuaciones se ajustan al grado de incidencia detectado. Asimismo, recordó que existen mecanismos técnicos específicos, como las auscultaciones de vía, además de inspecciones visuales realizadas por personal especializado.

«Estamos actuando conforme a la normativa europea», afirmó Puente, recalcando que el objetivo es garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de seguridad. En este sentido, señaló que la red de alta velocidad española, con 4.070 kilómetros, recibe de media cuatro avisos de maquinistas al día.

Como ejemplo, indicó que la semana pasada se registraron ocho avisos en siete días en la línea Madrid-Barcelona, la mayoría también relacionados con el confort, y que el día previo al accidente no se produjo ninguno.

Por su parte, Adif ha confirmado que se están produciendo retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona debido al establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos del trazado, especialmente entre Madrid y Zaragoza. Estas restricciones, según el administrador ferroviario, responden a los reportes realizados por maquinistas sobre posibles incidencias en la infraestructura.