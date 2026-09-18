Puerto Deportivo Sotogrande ha reforzado en 2026 su posición como actor conectado a los grandes debates del sector marítimo-marino andaluz. La participación en foros, encuentros profesionales y espacios de reconocimiento vinculados a la economía azul, la innovación y la cooperación territorial está contribuyendo a proyectar una imagen del puerto alineada con los retos de futuro del sistema portuario recreativo y turístico del sur de Europa.

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Uno de los hitos recientes ha sido la presencia de Puerto de Sotogrande en el International Sailing Summit, celebrado en Málaga, donde se abordaron temas como el marco jurídico de los puertos deportivos, la inversión, la digitalización, la sostenibilidad, la seguridad marítima y el turismo náutico. Este evento se consolidó como una plataforma de reflexión y conexión para gestores de marinas, empresas y administraciones.

La participación de Puerto Deportivo de Sotogrande en los VII Premios PROA, organizados por el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, también subrayó su visibilidad en el sector. Puerto Sotogrande y Fundación Navega participaron como entidades colaboradoras en la entrega del Premio Nueva Empresa a Nautilus Dragados Marítimos, que reconoció la innovación en defensas costeras y soluciones frente a la erosión mediante tecnología y sostenibilidad.

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La conexión de Puerto Sotogrande con el ecosistema azul andaluz se evidenció en FITUR 2026, donde el puerto destacó su liderazgo en turismo náutico sostenible y la innovación portuaria, además de renovar la Certificación S de Sostenibilidad Turística. Este posicionamiento combina la infraestructura y destino del puerto con su rol como nodo en una red de actores vinculados a la economía azul.

En términos de contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este enfoque de Puerto Sotogrande se relaciona con el ODS 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 9 de Industria, innovación e infraestructura, y el ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos, por su presencia en espacios de cooperación y redes profesionales del ecosistema marítimo-marino andaluz.