Puerto Sotogrande se consolida como un enclave náutico de referencia mediante su colaboración continua con escuelas náuticas y programas formativos, proyectándose como un entorno educativo en el sector náutico y portuario.
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La escuela náutica El Pañol ha liderado este esfuerzo en 2026, ofreciendo diversas convocatorias para la obtención de titulaciones y licencias, incluyendo la Licencia de Navegación con ediciones intensivas de teoría y práctica en el mar.
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El inicio del curso 2026-2027 de El Pañol incluye inscripciones abiertas para PER, Patrón de Yate y Capitán de Yate, además de prácticas de seguridad y navegación. Los exámenes están programados para el 14 de noviembre.
Además, Alavela Yachting, en colaboración con Puerto Sotogrande, ha organizado nuevas prácticas oficiales de Patrón de Yate y Capitán de Yate del 3 al 5 de octubre, resaltando la formación continua más allá de la temporada alta.
Puerto Sotogrande también promueve la capacitación de su personal, con trabajadores participando en cursos de navegación y seguridad, y abre sus puertas a programas de empleabilidad mediante visitas formativas orientadas a la gestión del puerto.