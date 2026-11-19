Barcelona, 18 de noviembre de 2026. — La Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado la condena de un año de prisión dictada en junio de 2024 contra el fotoperiodista y paparazi Jordi Martín por los delitos de acoso y lesiones hacia Clara Chía, pareja del exfutbolista Gerard Piqué, absolviéndolo de todos los cargos.

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Según la información publicada por EL PAÍS, el tribunal estima el recurso de apelación presentado por la defensa del fotógrafo —a la que también se había sumado la Fiscalía— al concluir que no concurren los requisitos legales del delito de acoso. Aunque la resolución no es firme y Chía todavía puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, supone un giro completo respecto al fallo inicial del Juzgado de lo Penal número 14 de Barcelona.

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Los argumentos de la Audiencia de Barcelona

El foco mediático estaba en Gerard Piqué: La sentencia de 2024 recogía 17 episodios de seguimiento a lo largo de 275 días, pero la Audiencia señala que en la gran mayoría de esas ocasiones Chía iba acompañada por Piqué (solo apareció sola en cuatro episodios en un lapso de cinco meses). El tribunal asume así el argumento de la defensa de que el objetivo principal del seguimiento era el exjugador del FC Barcelona tras su mediática ruptura con Shakira.

La sentencia de 2024 recogía 17 episodios de seguimiento a lo largo de 275 días, pero la Audiencia señala que en la gran mayoría de esas ocasiones Chía iba acompañada por Piqué (solo apareció sola en cuatro episodios en un lapso de cinco meses). El tribunal asume así el argumento de la defensa de que el objetivo principal del seguimiento era el exjugador del FC Barcelona tras su mediática ruptura con Shakira. Exposición pública por su relación: Los magistrados corrigen los hechos probados del fallo anterior y determinan que los «cambios de hábitos» alegados por Chía no obedecieron a una persecución individualizada del fotógrafo, sino a «la exposición pública derivada de su relación con una persona de notoriedad excepcional».

Los magistrados corrigen los hechos probados del fallo anterior y determinan que los «cambios de hábitos» alegados por Chía no obedecieron a una persecución individualizada del fotógrafo, sino a «la exposición pública derivada de su relación con una persona de notoriedad excepcional». Métodos «intrusivos», pero no delictivos: Pese a reconocer que el paparazi pudo emplear métodos «intrusivos» propios de la prensa del corazón, la Sala concluye que no se acreditó una persecución constante y directa ni pruebas suficientes que vinculen los problemas psicológicos denunciados por Chía con la actuación específica de Martín.

Antecedentes del caso y reacciones

Fase del proceso Resolución Detalles Sentencia inicial (junio de 2024) Condena 6 meses de prisión por acoso y 6 meses por lesiones, además de 3.130 euros por gastos médicos y 10.000 euros por daño moral. Apelación (noviembre de 2026) Absolución La Audiencia Provincial de Barcelona revoca íntegramente la condena y exonera a Jordi Martín.

La reacción de Jordi Martín: Tras conocerse el fallo, el fotoperiodista celebró la decisión en sus redes sociales asegurando que el tribunal reconoce que se limitó a ejercer su profesión. «Soy consciente de que mi oficio incomoda; asumo esa crítica, como la he asumido siempre. Lo que no podía asumir era salir de un juzgado penal condenado por ejercerlo», señaló en un comunicado.

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