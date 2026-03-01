El Estadio Municipal de Anduva se prepara para recibir un choque de máxima igualdad en la lucha por escalar posiciones en LaLiga Hypermotion.

La vigesimoctava jornada de LaLiga Hypermotion nos deja este domingo 1 de marzo un enfrentamiento de especial relevancia entre el CD Mirandés y la AD Ceuta FC. En una competición marcada por una igualdad extrema, donde tanto las plazas de ascenso directo como los puestos de playoff se encuentran en un pañuelo, ambos conjuntos se citan en Miranda de Ebro con el objetivo de sumar tres puntos vitales para sus respectivos proyectos.

Un duelo de máxima exigencia

El encuentro, que se disputará en el feudo mirandesista, servirá para medir las fuerzas de dos equipos que buscan consolidar su ambición en la categoría de plata del fútbol español. La cita en Anduva no solo supone un desafío táctico, sino también una prueba de regularidad para ambas plantillas, que llegan al tramo decisivo de la temporada con la necesidad de mantener el ritmo frente a una competencia feroz.

Los datos previos al encuentro reflejan la intensidad con la que se vive la preparación en los vestuarios. La capacidad de los jugadores para imponerse en los duelos individuales y la precisión en la circulación de balón serán factores determinantes en un partido donde, históricamente, los detalles terminan decantando la balanza en el marcador.

Horario y dónde ver el partido

El choque entre el CD Mirandés y la AD Ceuta FC, correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion 2025-26, se disputará este domingo 1 de marzo a las 16:15 horas.

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo, la retransmisión oficial se podrá visualizar a través de las siguientes plataformas: