El consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, ha dictado un decreto que impone restricciones drásticas para proteger el patrimonio natural de la ciudad. Basado en los informes técnicos de Obimasa, el veto al uso del fuego estará vigente desde el 15 de mayo hasta el 1 de noviembre de 2026.

Un veto total: barbacoas y quemas suspendidas

La normativa establece una prohibición generalizada de encender fuego en cualquier espacio abierto dentro de terrenos forestales, incluyendo el Campo Exterior, el Monte Hacho y las zonas periurbanas.

Las restricciones principales incluyen:

Actividades recreativas: Quedan prohibidas las barbacoas, hogueras y fogatas, incluso en áreas habilitadas para la acampada.

Quedan prohibidas las barbacoas, hogueras y fogatas, incluso en áreas habilitadas para la acampada. Residuos y agricultura: Se prohíbe la quema de rastrojos o restos vegetales (salvo excepciones fitosanitarias muy específicas).

Se prohíbe la quema de rastrojos o restos vegetales (salvo excepciones fitosanitarias muy específicas). Materiales peligrosos: Prohibido arrojar colillas, cerillas o usar material pirotécnico (cohetes y bengalas) en el monte.

Restricciones al uso de maquinaria y tránsito nocturno

La prevención este año va más allá del fuego directo y afecta a la actividad laboral y al movimiento ciudadano:

Herramientas y chispas: No se podrán utilizar sopletes, aparatos de soldadura o maquinaria que genere deflagraciones. El uso de desbrozadoras en márgenes de caminos quedará restringido los días en que la Aemet declare riesgo extremo de incendio. Cierre de pistas forestales: Se prohíbe el acceso y la circulación por las pistas de la Red Natura 2000 (Calamocarro-Benzú) desde la puesta de sol hasta el amanecer, salvo para residentes o por motivos laborales.

Excepciones autorizadas

El decreto contempla casos muy puntuales que sí están permitidos bajo vigilancia:

Incineración de drogas por parte de la Administración General del Estado en el Campo de Tiro de la Lastra.

por parte de la Administración General del Estado en el Campo de Tiro de la Lastra. Control de plagas: Quemas controladas de palmeras afectadas por el picudo rojo, exclusivamente en el antiguo campamento de Calamocarro y por personal designado.

Sanciones: de graves a muy graves

El régimen sancionador de la Ley de Montes será estricto para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Cualquier infracción será considerada, como mínimo, grave. En el caso de que el incumplimiento provoque daños cuya reparación supere los seis meses, la infracción pasará a ser catalogada como muy grave.

¿Cuándo termina la prohibición? El periodo crítico finaliza el 2 de noviembre. A partir de esa fecha, se permitirá cocinar en zonas habilitadas, siempre con extrema precaución y asegurando el apagado total de los rescoldos.

El Servicio de Extinción de Incendios, la Policía Local y el Seprona de la Guardia Civil intensificarán la vigilancia durante toda la campaña para asegurar la protección de los ecosistemas locales.