La Ciudad Autónoma, junto al Centro de Buceo Burbujas, posiciona sus fondos subacuáticos como un destino de referencia mundial en la 26ª edición de la feria de Cornellá.

El patrimonio submarino de Ceuta ha brillado con luz propia este fin de semana en la Fira Cornellá, escenario de la 26ª edición del Mediterranean Diving Show. Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, Servicios Turísticos ha desplegado una intensa agenda promocional para consolidar a la ciudad como un destino preferente para el buceo recreativo, técnico y de imagen subacuática.

Un escaparate global en la «Villa PADI»

La participación ceutí no ha sido una más entre el montón. El stand de la ciudad se ubicó estratégicamente en la «Villa PADI», un espacio de prestigio reservado para destinos certificados por la organización internacional de buceo más importante del mundo.

En un entorno donde el 24% de los expositores eran internacionales —provenientes de países como Filipinas, México, Indonesia o Maldivas—, Ceuta ha logrado captar la atención de profesionales y aficionados gracias a la singularidad de sus fondos, valorados por su biodiversidad y por ser ideales tanto para expertos como para el turismo familiar.

El 2026: Un año clave para el turismo activo

La presencia en Barcelona es solo el punto de partida de un semestre cargado de eventos que pondrán a Ceuta en el mapa del buceo profesional. Tal y como informa El Pueblo de Ceuta, ya hay tres grandes citas confirmadas:

Abril (Finales): Ceuta será sede del «CD Roundtable España 2026» . Un evento de alto nivel organizado junto a PADI que reunirá a todos los Directores de Formación de España para debatir estrategias de negocio y retos del sector.

Ceuta será sede del . Un evento de alto nivel organizado junto a PADI que reunirá a todos los Directores de Formación de España para debatir estrategias de negocio y retos del sector. Del 4 al 7 de junio: Se celebrará el IV Encuentro Internacional de Imagen Submarina Ciudad de Ceuta . Las inscripciones para este certamen, que espera reunir a medio centenar de fotógrafos y videógrafos, se han abierto oficialmente durante la feria de Cornellá.

Se celebrará el . Las inscripciones para este certamen, que espera reunir a medio centenar de fotógrafos y videógrafos, se han abierto oficialmente durante la feria de Cornellá. Del 19 al 21 de junio: Jornadas dedicadas al ciclo «La pesca responsable en Ceuta».

Una apuesta estratégica

Desde Servicios Turísticos subrayan que el buceo se ha convertido en un «producto singular» capaz de incrementar notablemente el flujo de visitantes. La combinación de una oferta técnica de calidad y promociones turísticas complementarias busca no solo atraer a buceadores, sino generar un impacto económico real en la hostelería y el comercio local.