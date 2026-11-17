El Rayo Vallecano – Valencia se juega el sábado 21 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Rayo Vallecano – Valencia

Rayo Vallecano – Valencia Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: sábado 21 de noviembre

sábado 21 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Campo de Futbol de Vallecas (Madrid)

El Rayo Vallecano y el Valencia se enfrentarán en la jornada 13 de LaLiga en el Campo de Fútbol de Vallecas. El Rayo ocupa la 14ª posición con 12 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 15 goles y recibido 21. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Valencia se encuentra en una situación complicada, en la 19ª posición con 9 puntos en 12 partidos, con 8 goles a favor y 20 en contra. En sus últimos cinco partidos, también ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Rayo Vallecano: 14º con 12 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E-E)

Valencia: 19º con 9 puntos en 12 partidos (8 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E-E)

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