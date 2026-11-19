El santoral católico celebra hoy, 19 de noviembre, a San Abdías, profeta del Antiguo Testamento. Su nombre está unido a un libro bíblico que anuncia el juicio contra Edom y la restauración del pueblo de Israel.

Lee tambien: Valle Salvaje hoy, jueves 19 de noviembre: avance

Este jueves 19 de noviembre, la Iglesia también recuerda a otros santos y beatos, entre ellos mártires, religiosos y una mística alemana. La conmemoración de Abdías permite acercarse a uno de los textos más breves de la Biblia.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

San Abdías

San Abdías es uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Esta denominación agrupa a doce libros proféticos y se refiere a su extensión, no a una menor importancia de su mensaje.

Lee tambien: La Promesa hoy, jueves 19 de noviembre: avance del capítulo 950

El libro que lleva su nombre es el más breve del Antiguo Testamento. En él se anuncia el juicio contra Edom, un pueblo vecino de Israel. El texto también habla de la restauración del pueblo de Israel, una promesa que forma parte del mensaje atribuido al profeta.

La figura de Abdías llega al santoral vinculada a ese escrito. Su conmemoración recuerda el lugar que ocupan los profetas en la tradición bíblica y ofrece una ocasión para leer un libro breve, centrado en el juicio y la restauración.

Otros santos que se celebran el 19 de noviembre

San Bárlaam : mártir cristiano de Antioquía de Siria que se negó a ofrecer incienso a los ídolos durante las persecuciones de comienzos del siglo IV.

: mártir cristiano de Antioquía de Siria que se negó a ofrecer incienso a los ídolos durante las persecuciones de comienzos del siglo IV. San Eudón de Le Puy : abad venerado en la región de Le Puy, en la antigua Aquitania, fallecido alrededor del año 720.

: abad venerado en la región de Le Puy, en la antigua Aquitania, fallecido alrededor del año 720. Santa Matilde de Hackeborn : religiosa y mística alemana del siglo XIII, vinculada al monasterio de Helfta.

: religiosa y mística alemana del siglo XIII, vinculada al monasterio de Helfta. San Máximo de Cesarea : corepíscopo y mártir de Cesarea de Capadocia durante las persecuciones contra los cristianos del siglo III.

: corepíscopo y mártir de Cesarea de Capadocia durante las persecuciones contra los cristianos del siglo III. San Simón de Calabria : eremita del siglo X que llevó una vida de oración y soledad en el monte Mercurio, al sur de Italia.

: eremita del siglo X que llevó una vida de oración y soledad en el monte Mercurio, al sur de Italia. Beato Jacobo Benfatti: obispo de Mantua y religioso dominico que trabajó por la reconciliación de la ciudad y atendió a la población en épocas de peste y hambre.

El libro de Abdías en la Biblia

El libro de Abdías forma parte de la colección de los doce profetas menores. Su brevedad permite leerlo completo y seguir sus dos asuntos principales: el juicio anunciado contra Edom y la restauración de Israel.

En la misma jornada se recuerda también la obra de otra figura vinculada a un libro religioso: las experiencias místicas de santa Matilde de Hackeborn fueron recogidas en el Libro de la gracia especial. En Helfta, Matilde fue directora del coro, maestra de novicias y guía espiritual.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

Te puede interesar