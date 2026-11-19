El precio de la gasolina en Ceuta alcanza este jueves, 19 de noviembre de 2026, un mínimo de 1,529 euros por litro de gasolina 95 en dos estaciones ON365, según el Ministerio para la Transición Ecológica. El promedio de este combustible es de 1,553 euros por litro entre las diez estaciones analizadas.

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La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,570 euros por litro y el gasóleo A, de 1,720 euros. Para este último, el mínimo registrado es de 1,699 euros y el máximo, de 1,744 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Los precios varían según el combustible y la estación. Estas son las cinco gasolineras con los importes más bajos para cada tipo, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los precios se expresan en euros por litro.

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Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95, con 1,529 euros por litro. Las tres siguientes ofrecen el combustible a 1,548 euros.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,529 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,529 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,529 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,529 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,548 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,548 euros. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,548 euros.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,548 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,548 euros.

Gasolina 98

En gasolina 98, Shell Muelle Dato presenta el precio más bajo, con 1,548 euros por litro. Le siguen las dos estaciones ON365, ambas a 1,559 euros.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,548 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,559 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,559 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,559 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,559 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,578 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,578 euros. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,578 euros.

Diésel

El gasóleo A más barato se encuentra en las dos estaciones ON365, a 1,699 euros por litro. Shell Punta Almina, Shell Catena y Disa Varadero lo ofrecen a 1,718 euros.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,699 euros.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,699 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,718 euros. Shell Catena , avenida Martínez Catena, 6: 1,718 euros.

, avenida Martínez Catena, 6: 1,718 euros. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,718 euros.

Las más caras

El precio máximo de la gasolina 95 en Ceuta es de 1,594 euros por litro, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Dos estaciones Cepsa comparten ese importe; una tercera ofrece la gasolina 95 a 1,549 euros.

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,549 euros.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del combustible que utiliza el vehículo y comprobar el importe en el surtidor. La estación más barata para gasolina 95 no tiene por qué serlo también para gasolina 98.

También puede resultar útil revisar la dirección de cada estación y tener en cuenta el recorrido necesario para llegar. La comparación debe hacerse por litro y entre combustibles del mismo tipo.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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