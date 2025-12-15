La temporada 2025 de Fórmula 1 ha dejado claro que, más allá de la lucha por el campeonato, la verdadera batalla también se libra dentro de cada escudería. En AS hemos analizado el “cara a cara” de los pilotos con sus compañeros, y los resultados muestran quiénes dominaron internamente y quiénes se quedaron rezagados.

Red Bull: el dominio absoluto de Verstappen

Max Verstappen no dio opción a Yuki Tsunoda en su primera mitad de temporada en el equipo. El holandés se llevó el 93% de los puntos del equipo y solo fue superado en contadas ocasiones. Tsunoda apenas logró un podio en Austria, demostrando la desigualdad que marcará su primer año en Red Bull.

Mercedes: Russell impone su ritmo ante Antonelli

George Russell se mostró sólido ante el joven debutante Francesco Antonelli, al que superó en 68% de los puntos del equipo. Aunque Antonelli batió algunos récords de precocidad, su falta de experiencia se hizo evidente frente a la consistencia del inglés.

Ferrari: Leclerc supera a Hamilton

Charles Leclerc dejó a Lewis Hamilton con pocas opciones en su primer año en Ferrari. El británico solo logró destacar en esprints, mientras que Leclerc se impuso 19 veces en carreras importantes, dejando claro quién manda en Maranello.

Aston Martin: Alonso aplasta a Stroll en clasificación

Fernando Alonso fue protagonista absoluto los sábados con un imponente 24-0 frente a Lance Stroll, demostrando su superioridad a la hora de exprimir el coche. La mala suerte y algunos abandonos redujeron su ventaja en domingos, pero su dominio en clasificación fue total.

Igualdad en McLaren, Haas y Williams

En McLaren, Norris se impuso a Piastri por solo 13 puntos, siendo la pareja más equilibrada del año. Haas vivió una situación similar, con Bearman ligeramente por delante de Ocon. En Williams, el reparto fue casi equitativo entre Albon y Sainz, con momentos destacados para ambos.

Otros equipos: jóvenes promesas y retos por delante

Hadjar brilló en Racing Bulls frente a Lawson, Gasly lideró sin rivales en Alpine, y Bortoleto mostró que su primer año en Sauber estuvo lejos de ser un fracaso frente a Hulkenberg.

En conclusión, la temporada 2025 dejó claro que, aunque el talento individual sigue siendo clave, la lucha interna entre compañeros de equipo puede marcar la diferencia para el futuro de la F1. Verstappen, Alonso y Leclerc fueron los que más destacaron en este terreno, mientras que Hamilton y Tsunoda se vieron superados en sus respectivos equipos.