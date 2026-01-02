El primer gran sorteo del año ha repartido más de 47 millones de euros en premios. Si tienes un cupón para este sorteo especial de Año Nuevo, aquí tienes los números agraciados para que compruebes si la suerte te ha acompañado en el inicio de 2026.

Premios principales

El número que se lleva los 400.000 euros al cupón es el siguiente:

Primer Premio: 66.287

Primer Premio Adicional: 61.688 (80 premios de 40.000 €)

(80 premios de 40.000 €) Segundo Premio Adicional: 76.635 (80 premios de 20.000 €)

Listado de aproximaciones y terminaciones

Si no tienes el número exacto, comprueba las aproximaciones y las últimas cifras, ya que también tienen premio:

Basadas en el 1er Premio (66.287):

Aproximaciones (anterior y posterior): 66.286 y 66.288 ( 400 € )

66.286 y 66.288 ( ) Cuatro últimas cifras: 6287 ( 500 € )

6287 ( ) Tres últimas cifras: 287 ( 50 € )

287 ( ) Dos últimas cifras: 87 ( 20 € )

87 ( ) Última cifra (Reintegro): 7 (10 €)

Basadas en premios adicionales:

Aproximaciones al 1er Adicional: 61.687 y 61.689 ( 300 € )

61.687 y 61.689 ( ) Aproximaciones al 2º Adicional: 76.634 y 76.636 ( 200 € )

76.634 y 76.636 ( ) Terminación 1er Adicional (4 cifras): 1688 ( 50 € )

1688 ( ) Terminación 2º Adicional (4 cifras): 6635 (50 €)

Extracciones de 5 Cifras (150 premios de 100 €)

Además de los premios principales, se han realizado 150 extracciones de cinco cifras. Algunos de los números agraciados son:

92900, 69489, 18094, 34530, 73258, 67053, 93285, 76223, 12628, 67866, 32990, 17180, 79685, 08051, 77550… (consulta el listado completo en los canales oficiales).

Próxima cita: Sorteo de El Niño (6 de enero)

Si la suerte no ha llegado hoy, recuerda que el próximo martes se celebra el Sorteo Extraordinario de El Niño de la Lotería Nacional:

Primer Premio: 200.000 € al décimo.

200.000 € al décimo. Segundo Premio: 75.000 € al décimo.

75.000 € al décimo. Tercero Premio: 25.000 € al décimo.