Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha celebrado este domingo, 1 de marzo, un nuevo sorteo de la Bonoloto. La combinación ganadora, compuesta por seis aciertos principales, el número complementario y el reintegro, ya es pública, permitiendo a los participantes comprobar si su apuesta ha sido agraciada en la jornada de hoy.

La expectación que genera diariamente el sorteo de la Bonoloto ha tenido este domingo su cita habitual a las 21:30 horas. Tras la extracción oficial, los números agraciados que conforman la combinación ganadora son los siguientes: 21, 46, 9, 43, 38 y 45. Por su parte, el número complementario ha recaído en el 27, mientras que el reintegro corresponde al 0.

Sistema de premios y reparto de la recaudación

Para aquellos participantes que deseen conocer el alcance de sus posibles premios, cabe recordar el sistema de distribución de la recaudación que aplica Loterías y Apuestas del Estado. La cuantía del premio depende directamente del número de aciertos obtenidos sobre la combinación ganadora:

• 6 aciertos: Se adjudica el 45% del total de la recaudación, constituyendo el premio principal.

• 5 aciertos + complementario: Los ganadores reciben el 24% del fondo de premios.

• 5 aciertos: Se distribuye el 19% de la recaudación.

• 4 aciertos: Se reparte el 12% del total.

• 3 aciertos: Los acertantes reciben una cuantía fija de 4 euros.

• Reintegro: Se procede a la devolución del importe de la apuesta realizada.

El sorteo de la Bonoloto, que se celebra todos los días de la semana, puede seguirse en directo a través de los canales oficiales de LAE. Asimismo, los resultados y la verificación de apuestas se encuentran disponibles de manera inmediata para facilitar la confirmación de los números premiados en cada jornada.