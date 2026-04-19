El presidente del Gobierno defiende la medida ante el incumplimiento del derecho internacional mientras la candidata andaluza, María Jesús Montero, promete blindar la sanidad pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que España propondrá formalmente ante la Unión Europea, el próximo martes, la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel. Durante un acto de precampaña electoral en Gibraleón (Huelva), el jefe del Ejecutivo ha argumentado que el respeto al derecho internacional debe ser una condición «sine qua non» para mantener vínculos preferentes con la comunidad europea.

Sánchez, que ha arropado a la candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha subrayado que esta iniciativa no nace de una enemistad con el país hebreo, al que ha definido como un «pueblo amigo», sino del rechazo frontal a las acciones de su Ejecutivo. «Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE», ha aseverado el presidente ante los militantes socialistas.

El líder del Ejecutivo ha instado a la comunidad internacional a «parar los pies» al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alertando de las consecuencias humanas y económicas del conflicto en Oriente Medio. Según Sánchez, la guerra está provocando un impacto directo en el «bolsillo de la gente corriente» en España, cifrando las pérdidas en billones de euros a nivel global y millones de desplazados en la región.

Críticas a la oposición y defensa del Estado del bienestar

En clave de política nacional y autonómica, el presidente ha cargado contra el Partido Popular, calificando de «hipocresía» su postura actual sobre la inmigración. Sánchez ha acusado a los populares de ser un partido que «quiere trabajadores que cobren en B» y ha reprochado a los líderes de PP y Vox que se pongan «de perfil» ante una guerra que considera ilegal.

Asimismo, ha advertido a los andaluces sobre el riesgo de privatización de los servicios públicos, comparando la gestión de Juanma Moreno con la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. «Se puede privatizar la sanidad con insultos o a la chita callando, pero el resultado es el mismo», ha señalado, prometiendo que una victoria del PSOE en mayo supondría un recorte drástico en las listas de espera sanitarias.

Montero: sanidad en 24 horas y vivienda para jóvenes

Por su parte, la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha desgranado sus compromisos electorales centrados en el refuerzo de la red de seguridad pública. Montero ha asegurado que, de alcanzar el Gobierno andaluz, garantizará que ningún ciudadano espere más de 24 horas para ser atendido por su médico de familia, ni más de 30 días para una prueba diagnóstica.

En materia de vivienda, la exvicepresidenta se ha comprometido a la construcción de 100.000 viviendas en dos legislaturas. Además, ha anunciado que la administración autonómica sufragará el 20 por ciento de la entrada para facilitar la compra de inmuebles y fomentar la emancipación de los jóvenes andaluces, contraponiendo su modelo de «igualdad de oportunidades» a la estabilidad que reclama el actual Ejecutivo regional.