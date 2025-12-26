En este día de Navidad, el sorteo europeo EuroDreams ha repartido una nueva oportunidad de conseguir los ya famosos «sueldos mensuales». Este sorteo, que se celebra de forma simultánea en nueve países europeos, ha dejado la siguiente combinación ganadora para el jueves 25 de diciembre:

Combinación Ganadora

• Números: 08, 09, 11, 13, 37, 39

• Sueño (Dream): 4

Categorías de Premios

EuroDreams destaca por ofrecer premios en forma de pagos mensuales, lo que lo diferencia de las loterías de bote único:

• Primera Categoría (6+1): 20.000 € al mes durante 30 años (máximo 3 ganadores).

• Segunda Categoría (6+0): 2.000 € al mes durante 5 años (máximo 12 ganadores).

• Tercera Categoría (5 aciertos): Importe variable (aprox. 120 €).

• Cuarta Categoría (4 aciertos): Importe variable (aprox. 40 €).

• Quinta Categoría (3 aciertos): Importe variable (aprox. 5 €).

• Sexta Categoría (2 aciertos): Reintegro de 2,50 € (importe del boleto).

Datos del sorteo

EuroDreams es una colaboración entre los organismos de lotería de España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo. Los sorteos se realizan puntualmente cada lunes y jueves a las 21:00 horas.

Gestión de premios

Si has resultado agraciado en este sorteo navideño, recuerda que los premios de pago mensual son nominativos e intransferibles. Para premios superiores a 2.000 €, deberás acudir a una de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado para iniciar los trámites de cobro.

Nota informativa: Esta información es meramente orientativa. La única lista oficial y vinculante es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda encarecidamente verificar el boleto en un punto de venta oficial.

