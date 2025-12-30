En el penúltimo sorteo del año del Eurojackpot, la lotería europea que une a 18 países, la combinación ganadora ha puesto en juego un atractivo bote millonario. Ya conocemos los números y soles de este martes 30 de diciembre de 2025.

Combinación Ganadora

• Números: 10, 18, 20, 23, 27

• Soles: 01, 06

Escrutinio y Reparto de Premios

La recaudación total del sorteo ha ascendido a 1.527.124,00 €. Tras el escrutinio, los resultados principales para España y Europa son:

• Primera Categoría (5+2): En esta ocasión no han aparecido acertantes, por lo que el premio mayor se acumula para el próximo sorteo.

• Segunda Categoría (5+1): Se han registrado boletos acertantes en Europa que percibirán un premio aproximado de 130.000 € cada uno.

• Tercera Categoría (5+0): Los ganadores de esta categoría recibirán un premio cercano a los 50.000 €.

Próximo Bote: Viernes 2 de enero de 2026

Al quedar vacante la primera categoría hoy, el bote estimado para el primer sorteo de 2026, el próximo viernes, se sitúa en los 23 millones de euros.

Información para el cobro

• Premios menores: Si tu premio es inferior a 2.000 €, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta autorizado de la ONCE.

• Premios mayores: Para cuantías superiores a 2.000 €, deberás acudir a las entidades bancarias colaboradoras de la ONCE.

• Caducidad: Recuerda que los premios del Eurojackpot caducan a los 30 días naturales desde la celebración del sorteo.

Aviso: Esta información es orientativa. La única lista oficial vinculante es la que proporciona la ONCE a través de sus canales de comunicación oficiales.