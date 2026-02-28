Lotería de Catalunya ha celebrado en Barcelona una nueva extracción de su emblemático sorteo. Los participantes han optado a doblar su premio gracias a las modalidades adicionales del sorteo y a recuperar su inversión con el reintegro.

Este sábado, 28 de febrero de 2026, se ha celebrado en Barcelona el sorteo de La 6/49, una de las citas más seguidas de la Lotería de Catalunya. Como es habitual cada miércoles y sábado a las 21:00 horas, la extracción ha determinado la combinación de seis números que permite a los acertantes acceder a los principales premios de la jornada.

La mecánica de este sorteo destaca por su triple sistema de extracción, que garantiza diversas categorías de premios y opciones adicionales para los apostantes. A continuación, detallamos la combinación ganadora y los números adicionales de hoy:

Combinación ganadora de La 6/49

Los seis números extraídos al azar del bombo principal, compuesto por 49 bolas, son los siguientes:

5, 10, 30, 35, 41 y 48

• Número Complementario: 32

• Reintegro: 6

Funcionamiento y premios de La 6/49

Para participar en este sorteo, los jugadores deben seleccionar 6 números entre el 1 y el 49. El coste de la apuesta sencilla es de 1 €, aunque el sistema permite realizar apuestas múltiples y diversas combinaciones para aumentar las probabilidades de éxito.

El proceso del sorteo se divide en tres fases críticas:

Extracción principal: Se obtienen los 6 números ganadores y, acto seguido, una séptima bola que corresponde al número complementario. Modalidades adicionales: Dependiendo de la apuesta realizada, los participantes pueden optar a premios incrementados mediante sistemas complementarios establecidos por la organización. Sorteo del Reintegro: Mediante un procedimiento independiente, se extrae una bola que determina el reintegro, permitiendo a los participantes recuperar el importe de la apuesta realizada.

Este sorteo goza de gran arraigo en la comunidad por sus diversas posibilidades de participación y la agilidad de sus resoluciones, celebradas siempre en la capital catalana.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información facilitada. La única lista oficial con validez legal es la proporcionada por los organismos reguladores competentes.