La combinación ganadora del sorteo celebrado este sábado ha repartido premios en diversas categorías, aunque no se ha registrado ningún boleto acertante de primera categoría.

La Lotería y Apuestas del Estado ha celebrado este sábado, 28 de febrero de 2026, la novena jornada del año de la Lototurf. El sorteo, que combina los tradicionales números con el mundo hípico, ha arrojado una combinación ganadora compuesta por los números 07, 08, 15, 23, 28 y 29, siendo el 01 el caballo ganador de la carrera asociada, con el número 6 como reintegro.

Sin acertantes de primera y segunda categoría

En esta edición de la J9ª, la fortuna no ha sonreído a los apostantes de las categorías superiores. No se han validado boletos que hayan logrado acertar los seis números junto con el caballo ganador (primera categoría), ni tampoco se han registrado ganadores en la segunda categoría (seis números). Por consiguiente, los premios destinados a estos tramos se mantienen, incrementando el potencial bote para futuras jornadas.

Reparto de premios en el resto de categorías

A pesar de quedar desiertas las categorías principales, el sorteo ha dejado un balance positivo para otros participantes. La tercera categoría, que premia a aquellos que han logrado acertar cinco números más el caballo ganador, ha dejado un único acertante que percibirá un premio de 2.281,59 euros.

Por su parte, en la cuarta categoría (cinco números acertados) se han contabilizado 11 apuestas premiadas, cada una de ellas con 276,56 euros. La quinta categoría, con 61 acertantes, reparte 24,94 euros por boleto, mientras que la sexta categoría ha registrado 341 ganadores que recibirán 8,92 euros cada uno. Finalmente, la séptima categoría, que reconoce a los acertantes de tres números junto al caballo ganador, ha premiado a 715 personas con 4,25 euros.

Asimismo, un total de 7.188 participantes han obtenido el reintegro, lo que les permite recuperar el importe de un euro apostado en esta novena jornada. Con estos resultados, la Lototurf continúa su curso habitual, manteniendo el interés de los aficionados a esta modalidad de juego de azar en España.