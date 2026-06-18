Se informa que el sorteo de La Primitiva correspondiente al jueves 18 de junio de 2026 se celebra hoy. A estas horas todavía no se han publicado los números ganadores; la extracción será gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se procederá según el protocolo oficial establecido para los juegos estatales.

Se comunica que, una vez finalizada la sesión de extracción, se podrán comprobar los datos oficiales relativos al sorteo. De forma sistemática se hará pública la combinación ganadora y las figuras complementarias que determinan las distintas categorías de premio. En particular, se podrá verificar más tarde:

La combinación principal de seis números.

El número complementario que afecta a determinadas categorías.

El número de reintegro que determina devoluciones específicas.

La opción Joker, que se presenta como modalidad independiente y será publicada con carácter separado cuando proceda.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la mecánica del sorteo se articula en torno a la obtención de una combinación principal de seis números, seguida por la extracción del complementario y del reintegro, en el orden y con los criterios establecidos por el regulador. La opción Joker funciona de manera independiente respecto a la combinación principal y será comunicada de forma separada cuando su sorteo corresponda, si es adjudicable en la jornada.

Se especifica que las apuestas pueden presentarse bajo las modalidades previstas por el operador autorizado, con apuestas simples y demás sistemas que habiliten combinaciones múltiples, sin que este aviso pretenda sustituir la información reglamentaria detallada proporcionada por la entidad responsable. La gestión de boletos y la validación de apuestas se realizará conforme a la normativa aplicable y a las instrucciones operativas facilitadas por la entidad organizadora.

Horario y seguimiento oficial

La extracción del sorteo está prevista a las 21:30 horas. El seguimiento oficial será divulgado por los canales institucionales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por los puntos de venta autorizados. Se podrá consultar la publicación de resultados y la información complementaria en la web oficial del juego a través del siguiente enlace:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/la-primitiva

Verificación de los premios

Una vez facilitados los resultados oficiales, se insta a que la verificación de los boletos se realice en los canales y terminales autorizados, así como mediante la consulta directa de las listas y comunicados publicados por la entidad responsable. Se recomienda que las comprobaciones formales y las gestiones de cobro se efectúen conforme a los procedimientos oficiales establecidos por el organizador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).