Se informa que hoy, viernes 19 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto; en el momento de publicación de este aviso pre-sorteo todavía no se han publicado los números ganadores. El sorteo está organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la extracción está programada para las 21:30. Cualquier resultado que se publique con posterioridad será comunicado por los canales oficiales del operador.

Será posible comprobar, una vez realizada la extracción y difundidos los datos oficiales, los elementos que se indicarán a continuación. Hasta entonces se aconseja prudencia en la difusión de supuestos resultados y se recuerda que las cifras oficiales serán las publicadas por el organismo competente.

Combinación ganadora compuesta por la secuencia principal de seis números.

Número complementario que afecta a determinadas categorías de premios.

Número de reintegro que determina la devolución de la participación en la categoría correspondiente.

Categorías de premio: se distinguirán, conforme a la normativa vigente, las categorías de primera a quinta y la del reintegro.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica de la Bonoloto será descrita por el organismo responsable como parte de la información oficial. De forma general, se hará constar la combinación resultante de la extracción y la forma en que se distribuyen los premios entre las distintas categorías. Se hará referencia expresa a la interpretación de la combinación principal, al papel del número complementario en la configuración de las categorías superiores y a la repercusión del reintegro en la devolución de la apuesta. Asimismo, se deberán distinguir las particularidades en caso de apuestas múltiples o agrupadas, siempre conforme a las reglas establecidas por el organizador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción de la Bonoloto está prevista para las 21:30 del día indicado. La difusió n y el seguimiento de los resultados serán realizados por los canales oficiales del operador. Se podrá acceder a la información actualizada y al comprobante de la combinación ganadora en la página oficial de la Bonoloto: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto. Además, la publicación oficial de premios y las instrucciones para la percepción de los importes adjudicados serán publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en sus comunicaciones institucionales.

Verificación de los premios

Los resultados y la asignación de premios serán verificados de conformidad con los procedimientos establecidos por el organismo regulador y por el operador del juego. Las fracciones, participaciones y comprobaciones deberán ser cotejadas con los listados oficiales publicados tras la extracción. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Cualquier discrepancia será dirimida mediante los registros y recursos procedentes conforme a la normativa aplicable.