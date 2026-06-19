Se comunica que hoy, viernes 19 de junio de 2026, se celebra el sorteo de Euromillones. A la hora de emisión de este aviso, y hasta que no se proceda a la extracción oficial programada, no se han publicado ni se han conocido los números ganadores correspondientes al sorteo. Se recuerda que la determinación de las combinaciones y la verificación oficial de los boletos será informada por la entidad responsable del sorteo.

En la jornada de hoy se informará, una vez celebrada la extracción, de los siguientes extremos que podrán ser comprobados:

La combinación principal constituida por cinco números y dos estrellas, conforme a la mecánica del juego.

El código adicional correspondiente a El Millón para España, cuando proceda su asignación.

para España, cuando proceda su asignación. La compatibilidad con modalidades de participación registradas (apuestas simples, apuestas múltiples y participaciones colectivas), cuya condición de premio se comprobará frente a la combinación oficial.

Queda indicado expresamente que las figuras de complementario o reintegro no son aplicables en la estructura del sorteo de Euromillones, por lo que no se tendrán que verificar tales conceptos para este sorteo.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que Euromillones es un sorteo paneuropeo en el que la combinación ganadora se determina mediante la extracción aleatoria de cinco números y dos estrellas. Los cinco números son extraídos de un bombo que contiene los números disponibles para la primera categoría, y las dos estrellas se extraen de un bombo independiente con la numeración correspondiente a las estrellas. Para España se incorpora, además, un código complementario identificado como El Millón, que se asigna a determinados billetes dentro del mercado español.

Se indicará que las apuestas pueden presentarse en distintas modalidades, incluyendo apuestas simples, apuestas múltiples y participaciones colectivas (peñas), debiéndose conservar los justificantes y recibos para la comprobación y cobro en caso de resultar premiado. Los premios serán adjudicados en función de las aciertos obtenidos conforme a las categorías establecidas en la normativa aplicable a este sorteo paneuropeo.

Horario y seguimiento oficial

La extracción ha sido programada para las 21:30 horas. El seguimiento del sorteo y la publicación de los resultados serán efectuados por el operador oficial. La difusión de la combinación ganadora y de los códigos asociados se realizará por los canales oficiales habilitados al efecto; asimismo, se recomienda consultar la fuente oficial para la confirmación definitiva de los datos publicados.

Enlaces oficiales: Loterías y Apuestas del Estado — Euromillones

Verificación de los premios

Los resultados comunicados por este medio serán complementarios a la información oficial publicada por el organizador del sorteo. Se establece que las comprobaciones oficiales y la adjudicación de premios deberán realizarse conforme a los registros del operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).