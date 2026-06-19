Se informa que en el día viernes 19 de junio de 2026 se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este momento no se dispone de los números ganadores; la publicación de resultados se realizará una vez concluido el proceso de extracción y verificación por parte del organismo responsable. Se recuerda que los datos oficiales serán proporcionados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Se indicará más adelante la información detallada que podrá ser comprobada respecto al sorteo, entre otros aspectos:

Combinación ganadora: número premiado de cinco cifras y serie asignada, tal como se determine en la extracción.

Elementos complementarios: en su caso, se señalarán números complementarios o mecanismos adicionales aplicables al sorteo.

Reintegro: se informará sobre la existencia y determinación de reintegros cuando proceda.

Modalidades específicas: se incluirán los resultados y comprobaciones relativas a las modalidades diarias del Cupón y a juegos activos vinculados a la extracción.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que la mecánica del sorteo con carácter general consiste en la extracción de un número premiado compuesto por cinco cifras y una serie, conforme a las normas establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se especificará más tarde la serie asociada al número ganador y cualquier elemento adicional que, según el reglamento del juego, resulte determinante para la catalogación de los boletos.

Se reseñará igualmente la operativa relativa a las modalidades de apuesta vigentes: las modalidades diarias del Cupón serán objeto de comprobación particular y los juegos que en la actualidad se encuentren vinculados al sorteo serán indicados con la correlación de resultados que proceda. Se explicará cuándo y cómo se aplican complementarios y reintegros en función de la normativa aplicable al sorteo.

Horario y seguimiento oficial

La extracción y publicación de resultados se desarrollará a lo largo del día. La transmisión y actualización de la información oficial será responsabilidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y podrá ser seguida a través de los canales institucionales del operador. Para consultas y verificación se podrá consultar la página oficial: https://www.juegosonce.es/. Se recomienda atender a las comunicaciones difundidas por el operador para obtener los datos definitivos y los comunicados oficiales.

Verificación de los premios

Los resultados serán objeto de comprobación y validación por parte del personal y los sistemas habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para el cobro de premios se establecerán los procedimientos formales previstos en la normativa del juego, debiendo ser presentados los títulos legítimos en los puntos autorizados para su abono y tramitación. Se hará constar que los premios estarán sujetos a las correspondientes verificaciones y sellos de validez por el operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).