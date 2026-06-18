Aviso pre‑sorteo — Lotería Nacional

Se comunica que hoy, jueves 18 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional, organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La extracción ha sido programada para las 21:30. Hasta la realización y difusión del acto oficial no se dispondrá de los números ganadores ni de la combinación completa, por lo que cualquier comprobación deberá ser efectuada una vez finalizado el procedimiento oficial de verificación.

En el transcurso de la jornada y una vez concluida la extracción, se podrá comprobar la siguiente información relativa al sorteo:

Combinación ganadora que determinará el primer premio y el segundo premio.

Determinación de los reintegros vinculados a los billetes y participaciones participantes.

Resultados correspondientes a las aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras establecidos para esta convocatoria.

La relación de premios por modalidades que figure en la comunicación oficial emitida por la entidad gestora.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la adjudicación de premios se efectuará conforme a la normativa y las bases establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Será realizada la extracción que determinará los números ganadores y, en su caso, las categorías adicionales de premio previstas para la presente convocatoria. Se especificará, una vez comunicada la resolución oficial, el reparto de premios por cada modalidad: primer premio, segundo premio, reintegros y las categorías complementarias descritas como aproximaciones, centenas, terminaciones y cifras. Se considerará válido todo billete, serie o participación que coincida con la combinación publicada por la entidad gestora.

Horario y seguimiento oficial

El acto de extracción está previsto a las 21:30 y será seguido por los canales oficiales habilitados por la entidad organizadora. La difusión y publicación de los resultados será realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en su plataforma oficial; la comprobación se podrá efectuar en la sede electrónica indicada a continuación.

Enlace oficial: https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

Verificación de los premios

Se recuerda que la veracidad y la validez de los resultados estarán supeditadas a la publicación oficial por parte de la entidad gestora. Las reclamaciones y el cobro de premios deberán ser tramitados conforme a los procedimientos y plazos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por los puntos de venta autorizados. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).