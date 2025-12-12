El sorteo de la Bonoloto se celebró anoche, jueves 11 de diciembre de 2025, repartiendo suerte a través de los bombos de Loterías y Apuestas del Estado. La Bonoloto ofrece premios en cinco categorías, siendo el mayor el acertar los seis números de la combinación. Consulta a continuación los resultados oficiales.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto del jueves, 11 de diciembre de 2025, es la siguiente:

Combinación Ganadora (6 números): 3, 4, 12, 35, 37 y 46

Número Complementario: 26

Reintegro: 0

Información de interés

Los premios de la Bonoloto se distribuyen en cinco categorías, siendo la máxima para aquellos que acierten los seis números principales. La segunda categoría se obtiene al acertar cinco números más el Complementario.

Los premios de loterías superiores a están sujetos a una retención del por parte de la Agencia Tributaria. Las cuantías inferiores a ese límite se ingresan de forma íntegra. Cobro de Premios: Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta de lotería, mientras que los premios superiores deben reclamarse en las entidades financieras autorizadas por la SELAE, a partir del día siguiente al sorteo.

