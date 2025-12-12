El sorteo de La Primitiva, que ofrece la posibilidad de ganar un gran bote acertando la combinación de seis números más el reintegro, se celebró anoche, jueves 11 de diciembre de 2025. A continuación, los resultados oficiales del sorteo para que pueda comprobar su apuesta y saber si ha sido el afortunado ganador.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del jueves, 11 de diciembre de 2025, es:

Combinación Ganadora (6 números): 46, 20, 12, 38, 13 y 14

Número Complementario: 33

Reintegro: 00

Claves del sorteo

Para optar al premio de mayor cuantía (el BOTE), es necesario haber acertado los seis números de la Combinación Ganadora más el número de Reintegro. El número complementario sirve para obtener premios de categorías inferiores al acertar cinco números.