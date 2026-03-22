El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 22 de marzo de 2026 ya tiene su combinación ganadora definitiva. Tras el escrutinio oficial realizado por Loterías y Apuestas del Estado, estos son los números que han resultado agraciados en la jornada de hoy.

Combinación ganadora

• Números: 06 – 15 – 25 – 26 – 28 – 30

• Complementario: 23

• Reintegro: 01

Detalles del sorteo y premios

La Bonoloto es el sorteo diario por excelencia en España debido a su bajo coste y la frecuencia de sus premios. En la jornada de hoy, los acertantes se dividen en las categorías habituales:

• Primera Categoría (6 aciertos): El premio depende del bote acumulado para el día de hoy.

• Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Para aquellos que hayan acertado cinco números de la combinación principal y el número 23.

• Reintegro: Todos los boletos cuyo número de reintegro coincida con el 1 recibirán el reembolso del importe de su apuesta.

Procedimiento para el cobro de premios

Si su boleto ha resultado premiado, recuerde los pasos a seguir según la cuantía:

1. Premios menores de 2.000 euros: Puede acudir a cualquier administración oficial de la Red Comercial de Loterías para cobrar el importe en efectivo.

2. Premios de 2.000 euros o más: El cobro debe gestionarse a través de las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).

3. Plazo de caducidad: No olvide que dispone de 90 días naturales (3 meses) a partir de mañana para reclamar su premio antes de que el boleto pierda su validez legal.

Nota informativa: Esta publicación tiene un fin meramente informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial del sorteo.