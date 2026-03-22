La jornada de este domingo 22 de marzo de 2026 ha concluido con el reparto de numerosos premios en los sorteos diarios y de fin de semana de la ONCE. El gran protagonista ha sido el Sueldazo, que ofrece la posibilidad de ganar una renta mensual durante las próximas dos décadas a un único afortunado.

A continuación, detallamos todos los números agraciados en las distintas modalidades celebradas hoy.

Sueldazo Fin de Semana de la ONCE

El sorteo principal de este domingo ha dejado la siguiente combinación ganadora para el premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años:

• Número premiado: 34337

• Serie: 024

Super 11: Combinaciones ganadoras de hoy

El Super 11 ha realizado sus cinco extracciones diarias con los siguientes resultados:

• Sorteo 1: 07, 09, 17, 26, 28, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 79

• Sorteo 2: 09, 10, 12, 18, 19, 25, 27, 32, 34, 35, 40, 41, 45, 48, 55, 60, 67, 80, 83, 85

• Sorteo 3: 01, 04, 10, 19, 27, 30, 32, 37, 40, 42, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 58, 64, 69, 77

• Sorteo 4: 02, 06, 09, 10, 16, 18, 29, 30, 37, 49, 55, 59, 62, 66, 70, 75, 80, 82, 84, 85

• Sorteo 5: 05, 10, 11, 22, 24, 25, 31, 33, 36, 39, 44, 47, 54, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 77

Triplex de la ONCE: Resultados del domingo

Estas son las combinaciones de tres cifras que han resultado ganadoras en las cinco rondas de la jornada:

• Sorteo 1: 867

• Sorteo 2: 327

• Sorteo 3: 860

• Sorteo 4: 736

• Sorteo 5: 826

Guía para el cobro de premios y caducidad

Si su boleto coincide con alguno de los resultados anteriores, tenga en cuenta las siguientes pautas oficiales para gestionar su premio:

1. Lugar de cobro: Los premios de menor cuantía pueden hacerse efectivos a través de los vendedores oficiales de la ONCE o en establecimientos autorizados. Para los premios de mayor importe, como el Sueldazo, debe acudir a los centros operativos de la ONCE o a las entidades bancarias colaboradoras.

2. Plazo de caducidad: Tenga presente que los premios de la ONCE tienen una validez de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Una vez transcurrido este periodo, el derecho al cobro desaparece.

3. Conservación del boleto: Es fundamental mantener el cupón original en perfecto estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho al premio.

Nota aclaratoria: Este artículo es puramente informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por la ONCE tras el escrutinio de cada sorteo.